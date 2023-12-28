Реконструкцию четвертого корпуса больницы № 52 завершили в Москве

«Во времена COVID-19 это был флагманский центр, который не только спасал жизни десяткам и сотням самых тяжелых больных, но и создавал методики, по которым работала практически вся страна», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что планируют построить новую современную клинику, площадь которой составит 75 тысяч квадратных метров. В нее смогут переселить все старые корпуса.

По словам главврача ГКБ № 52 Марьяны Лысенко, на основе результатов работы в пандемию создали учебное пособие для студентов и практикующих докторов.

В пресс-службе правительства уточнили, что лечебный корпус № 4 начали реконструировать три года назад. Обновленное медучреждение примет первых пациентов 10 января 2024 года. Новый корпус оборудовали 134 койками, в том числе 12 коек реанимации. Там будут работать 369 человек. В медучреждение закупили больше 1,6 тысячи единиц современного медоборудования.

В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы также начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Это позволит проводить весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки.