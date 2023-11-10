Реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево» завершилась в Москве
В Западном административном округе Москвы завершилась реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево», построенного в 1985 году. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Рабочие провели демонтаж старого здания на улице Ивана Франко, владение 14, сохранив часть фундаментов, и заменили несущие конструкции.
В реконструированном пятиэтажном здании общей площадью свыше 9,5 тысячи квадратных метров появятся общественные пространства культурно-досугового характера, а также офисные помещения для сотрудников метрополитена.
В здании создадут кофе-поинты, переговорные комнаты и зоны отдыха. Для перемещения между этажами установят пять лифтов.
Территорию перед главным входом благоустроили и озеленили. У здания обустроили проезды, тротуары, пешеходные зоны.
Комитет государственного строительного надзора Москвы провел несколько контрольных мероприятий на каждом этапе реконструкции и подтвердил соответствие объекта утвержденной проектной документации.
Павильон «Макет Москвы» также открыли после реконструкции.