Реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево» завершилась в Москве

Жилой комплекс появился на месте бывшей промзоны в Москве

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Строительство жилого комплекса EVER на месте бывшей промзоны на юго-западе столицы завершилось. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Здание из шести монолитно-кирпичных башен с собственными фасадами и цветовыми схемами построили в районе Обручевский на улице. Архитектора Власова, д. 71, корп. 2. Его общая площадь составила 112,6 тысячи квадратных метров.

Жильцам комплекса будет доступен подземный паркинг на 652 машины. В рамках проекта построят школу на 450 учащихся и детский сад на 220 воспитанников. Вдоль квартала создадут пешеходный бульвар с магазинами и кафе.

Москва включила три территории в программу комплексного развития : три нежилых участка в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут новыми комфортными городскими кварталами.