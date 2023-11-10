10 ноября 2023, 18:04

Реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево» завершилась в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Западном административном округе Москвы завершилась реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево», построенного в 1985 году. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Рабочие провели демонтаж старого здания на улице Ивана Франко, владение 14, сохранив часть фундаментов, и заменили несущие конструкции.

В реконструированном пятиэтажном здании общей площадью свыше 9,5 тысячи квадратных метров появятся общественные пространства культурно-досугового характера, а также офисные помещения для сотрудников метрополитена.

В здании создадут кофе-поинты, переговорные комнаты и зоны отдыха. Для перемещения между этажами установят пять лифтов.

Территорию перед главным входом благоустроили и озеленили. У здания обустроили проезды, тротуары, пешеходные зоны.

Комитет государственного строительного надзора Москвы провел несколько контрольных мероприятий на каждом этапе реконструкции и подтвердил соответствие объекта утвержденной проектной документации.

Павильон «Макет Москвы» также открыли после реконструкции.

Строительство Кино Москва 2023
10 ноября 2023, 16:50
Жилой комплекс появился на месте бывшей промзоны в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство жилого комплекса EVER на месте бывшей промзоны на юго-западе столицы завершилось. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Здание из шести монолитно-кирпичных башен с собственными фасадами и цветовыми схемами построили в районе Обручевский на улице. Архитектора Власова, д. 71, корп. 2. Его общая площадь составила 112,6 тысячи квадратных метров.

Жильцам комплекса будет доступен подземный паркинг на 652 машины. В рамках проекта построят школу на 450 учащихся и детский сад на 220 воспитанников. Вдоль квартала создадут пешеходный бульвар с магазинами и кафе.

Москва включила три территории в программу комплексного развития : три нежилых участка в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут новыми комфортными городскими кварталами.

Строительство Москва 2023
10 ноября 2023, 16:13
Москва выделила девять объектов недвижимости детским садам и школам
Сайт мэра и правительства Москвы
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За период с июля по сентябрь текущего года Москва выделила детским садам и школам восемь зданий и одно помещение. Их общая площадь превысила 36 тысяч квадратных метров, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все здания общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тысячи учащихся и воспитанников», - уточнил он.

Кроме этого, помещение площадью 553,2 квадратного метра закрепили за школой для расширения деятельности и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

Пять зданий находятся в Новой Москве, два - на севере столицы, одно - на востоке и еще одно на западе.

Ранее новые музыкальные инструменты и оборудование передали детской школе искусств в Химках. Оснащение провели в рамках национального проекта «Культура».

Недвижимость Москва 2023
10 ноября 2023, 15:01
Модернизация коммунального коллектора началась в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали модернизацию коммуникационного коллектора в Хамовниках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле», - отметил заммэра.

Конструкция обеспечит энергоресурсы для жилых домов, социальных объектов и административных зданий. Ремонт выполнят без перекрытия дорожного движения. Его основная цель - продление срока безопасной эксплуатации и сохранность коммуникаций. В ходе работ специалисты восстановят несущую способность строительных конструкций коллектора и обновят слаботочные системы.

А мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых ярких проектах благоустройства на севере города - скверах, парках и променадах.

Благоустройство ЖКХ Строительство Москва 2023
10 ноября 2023, 13:43
Первый этап строительства инженерных сетей в деловом центре «Коммунарка» завершили в Новой Москве
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Новой Москве завершили первый этап возведения инженерных сетей административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка». Об этом сообщил заммэра столицы градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В АДЦ „Коммунарка“ создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что специалисты провели магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построили три головных объекта. Кроме этого, они испытали установленное оборудование, подготовили и подключили его к жилой и административно-деловой застройке одноименного района Коммунарка.

Инвесторам предложили построить свыше 500 тысяч «квадратов» офисов в АДЦ еще в начале мая текущего года. Для этого утвердили новый проект планировки «Коммунарки».

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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