Редкий сорт орхидеи расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве
Орхидея редкого вида «Яйцо в гнезде» расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ботсада.
«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький - настоящее чудо природы! Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает», - рассказали представители организации.
Увидеть уникальное растение можно будет в Пальмовой оранжерее. Сотрудники Ботанического сада рассказали, что этот цветок родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Растение отличается темно-зелеными с серебристым мраморным узором листьями с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля. Эксперт также поделилась рекомендацией о том, как продлить жизнь букетам.