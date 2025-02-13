13 февраля 2025, 11:18

Редкий сорт орхидеи расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве

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Орхидея редкого вида «Яйцо в гнезде» расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ботсада.

«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький - настоящее чудо природы! Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает», - рассказали представители организации.

Увидеть уникальное растение можно будет в Пальмовой оранжерее. Сотрудники Ботанического сада рассказали, что этот цветок родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Растение отличается темно-зелеными с серебристым мраморным узором листьями с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля. Эксперт также поделилась рекомендацией о том, как продлить жизнь букетам.

Природа Россия Цветы
13 февраля 2025, 11:33
Голосование о судьбе цирка на проспекте Вернадского началось в Москве
РИА «Новости»
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Жители Москвы смогут высказать мнение о дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского с помощью голосования, которое началось на сайте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По мнению мэра Сергея Собянина, старое здание полностью исчерпало свой ресурс и не отвечает современным требованиям комфорта. Его невозможно трансформировать так, чтобы ставить высокотехнологичные представления, добавил градоначальник.

Он задал москвичам два вопроса: быть или не быть новому Большому цирку и где он будет располагаться - на привычном месте в районе станции метро «Университет» или на новом.

Голосование уже началось.

Ранее в столице объявили о планах снести бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате и возвести на его месте новое.

Цирки Сергей Собянин Правительство Москвы Москва
12 февраля 2025, 14:45
Для прогулок и семейного отдыха. Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»
РИА «Новости»
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Жители и гости российской столицы в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить сказочный лес на Тверском бульваре и увидеть рождественский экспресс на Кузнецком мосту. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

В начале улицы Кузнецкий мост оборудовали рождественский вокзал, где можно купить праздничные сувениры и согреться горячими напитками. Через хвойный лес здесь мчится рождественский экспресс.

В необычной красно-золотой гамме оформили и Столешников переулок. Глаз жителей здесь порадуют необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок также превратился в уютную лаундж-зону с удобными скамейками, пространство украсили вечнозелеными и хвойными растениями. На площадке можно также попробовать угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

У памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гостей порадует сказочный лес. Центральное место здесь занимает украшенная ретроигрушками и огоньками пятиметровая пихта Нордмана.

На площади у станции метро «Баррикадная» установили многоярусные зеленые зоны и гигантские праздничные подарки. Около Чистых прудов и у Биржевой площади - шестиугольные витрины с композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат также превратился в зимний сад с огромными елочными шарами, хвойными деревьями и ретроавтомобилями. Старый Арбат красиво оформили в концепции «Теплые традиции».

Москва
12 февраля 2025, 13:16
В Москве открыли модернизированные поликлиники в шести районах
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В шести московских районах открылись модернизированные поликлиники. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Учреждения открыли в Орехово-Борисове Южном, Марьине, Хорошевском, Якиманке, Южном Медведкове и Южном Бутове. Поликлиники соответствуют новому стандарту, благодаря которому оказание медицинское помощи стало комфортнее и доступнее.

В зданиях выделили зоны для ожидания и установили новейшее диагностическое оборудование.

Ранее Собянин отмечал, что в столице активно развивается роботизированная хирургия, требующая ювелирной точности и характеризующаяся минимальной травматичностью. Количество таких операций в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом - до 2,2 тысячи.

Мэр отметил, что московские медики задействуют передовые малоинвазивные методы почти в 80% хирургических вмешательств. В 2024 году в ведущих клиниках города появились семь новых робот-ассистированных систем.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
12 февраля 2025, 11:23
Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино
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Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В конце прошлого года в строй ввели первые два корпуса промышленного парка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Всего там планируется возвести пять корпусов, их суммарная площадь составит около семи гектаров, а число рабочих мест достигнет 2,8 тысячи.

Запускать проекты в парке можно будет в кратчайшие сроки, поскольку производственный блок полностью готов к установке оборудования, а офисные здания предлагаются уже с отделкой. Его резидентами уже стали компании по выпуску промышленного оборудования, косметики, медицинских изделий, оборудования для телекоммуникаций и другие высокотехнологичные предприятия.

Программа стимулирования мест приложения труда действует уже четыре года. За это время заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые позволят создать более шести миллионов квадратных метров недвижимости - не только промышленных предприятий, но и офисных и торговых зданий, а также учреждений культуры и спорта.

«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов „Сенькина“ автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников», - добавил он.

Работать на предприятии будут до 20 человек.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Москва

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