31 августа 2024, 12:14

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

Читайте нас в: Google Новости

На VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС обсудили опыт в реализации технологий, улучшающих экологическую ситуацию в Москве, проектов ГЧП, а также инструментов оценки и планирования устойчивого развития. Столица полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря эффективным формам сотрудничества города и бизнеса, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

У Москвы успешный опыт в реализации крупных экологических проектов в рамках государственно-частного партнерства.

В октябре 2023 года в столице открыли завод по утилизации вышедшей из строя техники, которую ранее использовали городские предприятия и бюджетные организации. После переработки рециклированные материалы возвращают в экономический оборот.

Проект реализовали в рамках соглашения о ГЧП в экологической сфере. Город заключил его с инвестором на 20 лет в 2021 году.

Программу стимулирования создания мест приложения труда в Москве реализуют с 2022 года. Ее условия предполагают, что инвесторы получают от города льготу и в ответ на это возводят современные промышленные, офисные и соцобъекты: на них для москвичей создают новые рабочие места - высокотехнологичные, современные и комфортные.

Бизнес-парк на северо-востоке столицы и промышленный парк на юго-западе города уже получили сертификат соответствия стандартам «зеленого» строительства. Здания признали полностью соответствующими современным требованиям к экологичности и энергоэффективности объектов. Они также обладают высоким качеством организации внутреннего пространства.

Каждый год в столице открываются 40-50 крупных и средних, а также порядка 100 малых предприятий.

В Москве, которую по праву считают развитым промышленным центром России, активно внедряющим инновации, расширяют производственные мощности и развивают технологические возможности. В городе действуют свыше 4,2 тысячи промплощадок, где трудоустроены 725 тысяч человек.

Тему подняли в рамках сессии «Устойчивое развитие: стратегическое планирование территорий и роль крупного бизнеса». Начальник управления улучшения инвестиционного климата Городского агентства управления инвестициями Асият Багатырова подчеркнула, что город активно привлекает инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры, которая соответствует ЦУР.

«Комплексная система мер поддержки бизнеса, например программа стимулирования создания мест приложения труда и реализация механизмов государственно-частного партнерства, позволяют эффективно внедрять стратегические подходы, направленные на формирование социально-ответственной экологической культуры развития города», - сказала она.

29 августа 2024, 14:15
Ефимов: строящийся участок южного направления МСД готов почти на 80%
Читайте нас в: Google Новости
Строящийся участок южного направления Московского скоростного диаметра от Московской кольцевой автомобильной дороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе достиг высокой степени готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», - рассказал он.

Также в активные строительные работы проходят на эстакаде через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Ефимов отметил, что согласно проекту на южном участке МСД планируется построить четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу и три очистных сооружения. Кроме того, здесь предусмотрено создание пешеходных переходов и реконструкция существующего.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас специалисты ведут работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. На сегодняшний день, из 3,6 километра дорог основного хода десятого участка диаметра построили уже более 2,5 километров.

После реализации 10-го участка завершится формирование южного участка МСД с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это обеспечит комфортное и безопасное движение для транспорта.

Строительство Дороги Москва
26 августа 2024, 13:24
Ликсутов: более 2 тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО в рамках проектов МПТ
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы построят логистический центр и общественное здание. Там смогут трудоустроиться более 2,3 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что главная цель программы - трудоустройство жителей удаленных от центра российской столицы округов.

«В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики», - рассказал Максим Ликсутов.

Новые объекты появятся около станции метро Коммунарка и Краснопахорском районе округа.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что новый офисно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 300 жителей.

«Суммарно, в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест. Порядка 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка», - рассказал он.

Логистический центр общей площадью более 2 тысяч квадратных метров возведут в Краснопахорском районе на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом.

Генеральный директор направления коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что начало строительных работ запланировали на осень.

«С Правительством Москвы подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания мест приложения труда. Важно, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул он.

Трудоустроится в новый логистический центр смогут более двух тысяч жителей округов.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Жидкин добавил, что за последние 12 лет в Троицком и Новомосковском административных округах ввели более пяти миллионов квадратных метров недвижимости для создания современной инфраструктуры.

«Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в три раза», - подчеркнул он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует во всех районах Москвы. Власти столицы заключили более 120 соглашений с инвесторами, которые возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости, включая новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.

Рабочие места Недвижимость ТиНАО Москва
25 августа 2024, 10:27
Предприятия Москвы нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерии почти втрое
Читайте нас в: Google Новости
За первые шесть месяцев этого года московским производителям ювелирных изделий и бижутерии удалось увеличить объем выпускаемой продукции на 32,8% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что рост промпроизводства с января по июнь увеличился на 18,7%. По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря развитию обрабатывающей промышленности.

«Увеличение спроса на высококачественные изделия, развитие технологий обработки драгоценных материалов и растущий спрос со стороны рынка стимулируют столичных промышленников наращивать объемы выпуска востребованной продукции», - отметил Гарбузов.

Он уточнил, что московские компании производят широкий ассортимент: от колец и браслетов до брошей и запонок.

По количеству продукции выпуск золотых изделий и их частей возрос на 32%, из других драгоценных металлов и их частей - примерно в 1,5 раза. Производство бижутерии увеличилось почти 22%.

Глава департамента отметил, что власти создали все условия для быстрого запуска производства на предприятиях. Предприниматели могут получить от города льготные кредиты, офсетные контракты и другие меры поддержки.

В прошлом году такой поддержкой воспользовались более 800 компаний, а объем одобренных льготных займов превысил 1,2 миллиарда рублей.

Бизнес Правительство Москвы Москва
22 августа 2024, 10:15
Ефимов: Москва выделила более 33 га земли для реализации коммерческих МаИП
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва предоставила 33,2 гектара земли для постройки торговых, деловых и других коммерческих объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов», - заявил он.

По словам Ефимова, предприниматели построят многофункциональные объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Это создаст рабочие места для жителей и инфраструктурные здания.

Масштабный инвестиционный проект - это статус, который может быть у разных объектов, таких как спортивные, социальные учреждения, инновационные центры, производства, деловые комплексы и другие. Для строительства таких зданий город дает участки в аренду без торгов.

«Больше всего участков выделено в ТиНАО - шесть общей площадью более 22,2 гектара. Три из них находятся в Коммунарке», - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что тут инвесторы имеют возможность построить общественно-деловые центры общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Также около строящейся станции метро «Корниловская» будет многофункциональный комплекс с развлекательными, коммерческими и торговыми помещениями площадью примерно 44 тысячи квадратных метров.

Еще три участка площадью 4,9 гектара выделили в центре Москвы и два площадью 4,8 гектара на востоке города. На западе столицы предоставили 0,6 гектара, на юго-востоке - 0,5 гектара, на северо-западе - почти 0,2 гектара.

Например, около метро «Текстильщики» построят торгово-развлекательный комплекс, где будут помещения для многофункционального центра предоставления государственных услуг площадью 7,9 тысячи квадратных метров.

Строительство Рабочие места Правительство Москвы Москва Максим Гаман

Новости по теме