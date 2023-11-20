20 ноября 2023, 19:12

Реализацию 19 проектов комплексного развития территорий в Москве начнут в 2024 году

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Жилье, общественно-деловые и социальные объекты возведут при реализации 19 проектов комплексного развития территорий в Москве в следующем году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В следующем году городские операторы и инвесторы начнут подготовку площадок к строительству и мероприятия нулевого цикла в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 155 гектаров» - уточнил он.

Гаман добавил, что инвестиции в развитие участков могут превысить 280 миллиардов рублей. На этих территориях появится свыше 543,5 тысячи квадратных метров новых производств, а также более 850 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Благодаря реализации проекта создадут более 28 тысяч рабочих мест.

Участками, где пройдут работы, стали бывшие промзоны Кунцево, Южное Очаково, «Калибр», Зюзино, Теплый Стан, «Южный порт», Грайвороново и другие. Там построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Ранее жилой комплекс достроили на месте бывшей промзоны на юго-западе Москвы.

Строительство Москва 2023
20 ноября 2023, 14:15
«Московская техническая школа» дополнила инвестпортал сервисами для поиска образовательных программ
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Сервисы, упрощающие выбор образовательных программ, появились в разделе проекта «Московская техническая школа» на Инвестиционном портале столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

МТШ предлагает промышленникам не только широкий список программ повышения квалификации, но и развитую образовательную инфраструктуру, отметил Овчинский. Выбрать обучающий курс можно на информационных ресурсах «Московской технической школы» или на инвестпортале.

«Недавно там появились поисковые фильтры, которые помогут подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами инженеров и предприятий», - сказал министр правительства Москвы.

Поиск проходит по шести пунктам. Пользователь может указать нужный вуз или другое образовательное учреждение, направление обучения, формат и продолжительность занятий, а также их стоимость и число обучающихся в группе. Найти конкретные курсы поможет поисковая строка.

Столичное правительство создало проект «Московская техническая школа» в 2021 году. Цель МТШ - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производство и расширяющими промышленный потенциал. Сотрудникам предприятий доступно более 120 программ повышения квалификации по семи направлениям, среди которых «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт» и два специальных - «Охрана труда» и «Бережливое производство».

За время работы «Московской технической школы» подготовили почти 1,4 тысячи инженеров. Пройти обучение в рамках проекта могут все специалисты столичных промышленных предприятий, город компенсирует им до 95% стоимости курса.

В московском департаменте информационных технологий назвали инвестиционный портал востребованной площадкой для инвесторов и предпринимателей. Ресурс, предлагающий около 30 онлайн-сервисов, позволяет промышленникам быстро узнавать о мерах поддержки, преференциях, налоговых режимах и льготах, предоставляемых городом.

Инвестпортал помогает сократить маршрут инвестора при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также платформа дает возможность прямой коммуникации с правительством Москвы, что позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса и инвесторов.

Промышленность Образование Москва 2023
20 ноября 2023, 11:37
Собянин рассказал о реставрации особняка купцов Марковых в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Реставрацию особняка купцов Марковых в Москве скоро завершат. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здание, построенное в конце ХIХ века, прославилось тем, что в нем долгое время проживал знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Однако со временем особняк потребовал всестороннего восстановления. Его закрыли баннером.

«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк „домом с пегасами“», - написал Собянин.

Он добавил, что особняк удалось отремонтировать благодаря архивным чертежам и фрагментам оригинальной отделки. Завершение работ запланировали на первый квартал 2024 года.

Ранее мозаичный пол с изображением скорпиона восстановили в Московском дворце пионеров. Перед началом работ рисунок площадью более 200 квадратных метров находился в аварийном состоянии.

Реставрация Сергей Собянин Архитектура Москва 2023
20 ноября 2023, 11:34
Московская компания запланировала нарастить выпуск косметики на 40%
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Столичный производитель косметики Teana расширил ассортимент новой линейкой средств, благодаря которой планирует повысить объемы выпуска продукции на 40%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работает более 30 предприятий, производящих косметику, парфюмерию и средства для макияжа.

«Компании активно развиваются, наращивают объемы производства, а также расширяют ассортимент и разрабатывают современную продукцию», - отметил Овчинский.

Бренд Teana выпускает свыше 150 видов продукции по уходу за кожей лица и тела. В ассортимент входят пилинги, кремы, маски, тоники, сыворотки и другие товары.

В новую линейку московская компания включила продукцию на основе пептидов и метиленового синего - вещества, применяемого в дерматологии для лечения воспалений кожи. В серии представили три продукта: эссенцию-тоник, сыворотку и крем-актив.

«Открытие новых свойств уже известных ингредиентов и адаптация продуктов с учетом этих знаний - один из ключевых драйверов косметического рынка», - обратил внимание основатель бренда Дмитрий Стофорандов.

Столичный производитель активно сотрудничает с регионами и поставляет продукцию на заграничные рынки, в том числе во Вьетнам, Кувейт и Казахстан. Товары бренда представлены в крупнейших парфюмерно-косметических сетях и на маркетплейсах.

Москва - город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве, позволяют развиваться крупному, среднему и малому бизнесу. Благодаря размещению промплощадок в столице инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к системной поддержке города. Сейчас предприятиям доступно более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

Предприниматели могут получить поддержку и на цифровой платформе «Мой экспорт», работающей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На этой площадке, например, предоставляют консультации экспертов и аналитику, оказывают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах. Также на платформе можно пройти онлайн-обучение.

Промышленность Москва 2023 Косметика
20 ноября 2023, 10:42
Мороз, солнце и снег придут в Москву с 21 ноября
РИА «Новости»
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В Москве с 21 ноября ожидается морозная, солнечная и слегка снежная погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни снегопада в столице не будет. Снег покроет землю слоем в 1-2 сантиметра.

«По-настоящему пушкинская погода придет со вторника, когда выпадет небольшой снежок», - рассказал Вильфанд.

Как сказал метеоролог, снежный покров станет ощутимым только 24 ноября и к этому моменту будет лежать в 90% регионов страны. Сейчас же он установился на 80% территории России.

Температуру в системе отопления Москвы уже подняли из-за холодов. Специалисты столичной коммунальной службы будут постоянно регулировать ее, ориентируясь на показания температурных датчиков и краткосрочные прогнозы синоптиков.

А ночь на 19 ноября стала в Москве самой холодной с начала осени.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023

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