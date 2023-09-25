Расселение более 150 домов по реновации завершили в Москве с начала года
В Москве с начала этого года расселили 151 старый дом по программе реновации. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Лидерами по числу расселенных домов с начала этого года стали восток с 27 домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18 ветхими домами», - подчеркнул он.
Ключи от новых квартир получили почти 27 тысяч человек. Всего с начала программы реновации правообладателями жилья стали более 117,5 тысячи горожан во всех округах столицы.
Кроме того, в девяти округах Москвы снесли 23 старых жилых строения. Всего с начала программы реновации расселили более 500 домов.
Ранее стало известно, что более 133 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации в 247 современных новостроек. Большинство из них уже получили квартиры и оформили необходимые документы.
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