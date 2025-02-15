Рано попрощались с зимой. Москвичам пообещали значительное похолодание

По его словам, в феврале жители столицы ощутят, что рано попрощались с зимой. Ночью столбик термометра будет опускаться до -18 градусов, а в течение недели температура установится на отметке ниже нормы.

«Это вполне нормальная зима - температура на четыре градуса ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что днем субботы москвичей ждут морозы до -8 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой снег. К воскресенью, 16 февраля, температура воздуха в столице составит до -13 градусов, а в ночь на понедельник похолодает еще сильнее - до -15.

Со вторника, 18 февраля, начнется повышение атмосферного давления, ориентировочно к четвергу оно превысит норму на 15-20 миллиметров ртутного столба.

Ранее водителей предупредили о гололедице , которая ожидается в Подмосковье в конце недели. Министерство транспорта призвало автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах.