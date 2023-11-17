Ракова рассказала о выхаживании недоношенных детей в Москве

«В наших роддомах за год рождаются в среднем шесть тысяч недоношенных детей - около 5%. Выживаемость детей с очень низкой массой тела (от килограмма до полутора) в этом году составила почти 99%», - рассказала она.

Ракова добавила, что, кроме этого, выживаемость детей с экстремально низкой массой (от 500 граммов до килограмма) - 82%. Этот показатель растет ежегодно.

В московских больницах есть все современные возможности и технологии для помощи недоношенным детям. На сегодняшний день в Москве работают пять перинатальных центров, в ближайшее время откроют еще один.

Ранее многодетным семьям в России предложили выдавать квартиры, посчитав обеспечение жильем эффективным инструментом для роста рождаемости. Инициативу сочли жизнеспособной, но с оговорками: мера будет справедливой не для всех регионов страны и, возможно, замотивирует рожать, но не воспитывать.