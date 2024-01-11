11 января 2024, 18:21

Работу системы отопления скорректировали в Москве

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с очередным похолоданием. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что по прогнозу синоптиков температура воздуха в Москве ночью и днем 12 января опустится ниже -16 градусов. Этот показатель на восемь градусов ниже климатической нормы. Более того, в ближайшие выходные в столице может похолодать до -23 градусов.

«В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях», - подчеркнул Бирюков.

Заммэра отметил, что в данный момент работа системы отопления осуществляется в соответствии с действующим регламентом.

Ранее москвичей предупредили, что в течение суток в столице выпадет около 10% месячной нормы осадков. Снегопад прекратится только в пятницу днем.

Отопление Погода Погода в Москве Петр Бирюков Москва
11 января 2024, 19:25
Депутат потребовал от ГИБДД обосновать необходимость «светофоров-шпионов» в Москве
РИА «Новости»
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Депутат Мосгордумы Максим Круглов возмутился испытаниями прототипа светофора, фиксирующего нарушения ПДД пешеходами на переходах. В своем Telegram-канале он сообщил, что попросил ГИБДД Москвы обосновать необходимость этого нововведения.

«В очередной раз под благовидным предлогом власть нагло заходит на территорию прав и свобод своих граждан. Все мы помним, как работала московская система распознавания лиц для ареста активистов и участников мирных митингов, право на которые гарантировано конституцией», - написал парламентарий.

По словам депутата, заявление начальника столичного ГИБДД нарушает права людей и российское законодательство. В частности, по закону горожане могут предоставлять биометрические данные только добровольно и без принуждения.

Круглов заявил, что в письменном виде обратился к начальнику столичной Госавтоинспекции Александру Быкову, чтобы он разъяснил, будут ли внесены поправки в федеральные законы ради внедрения «светофоров-шпионов» и есть ли основания вообще для такой системы.

Ранее в столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%.

Штрафы ГИБДД Депутаты Москва
11 января 2024, 19:04
Жители Коптева в Москве начали переезд в новостройку по реновации
РИА «Новости»
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В московском районе Коптево начался процесс расселения жителей по программе реновации. Первой горожане заселят новостройку в 3-м Новомихалковском проезде, дом 8/1. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, переезд начали жители многоквартирных домов № 22, 24 и 26 на улице Генерала Рычагова. С 10 января 2024 года на первом этаже новостройки открылся центр информирования, предназначенный для поддержки горожан в процессе оформления документов на квартиры.

«Департамент городского имущества в конце декабря подготовил письма с предложениями равнозначных квартир для 614 жителей в районе Коптево», - добавил глава ведомства Максим Гаман.

Реновация в Коптево коснется 123 домов. Для расселения жителей подготовили восемь участков, на пяти из которых возводят здания, на еще одном объекте приступили к проектированию жилых корпусов, а две новостройки уже начали заселять.

В еще один дом по реновации начали переезжать жители Тимирязевского района на севере Москвы. С 10 января горожанам стали предоставлять варианты нового жилья.

Реновация в Москве Москва
11 января 2024, 18:32
Девять культурных объектов возведут в Новой Москве
Freepik
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В Новой Москве появятся девять культурных объектов благодаря адресной инвестиционной программе. Все здания полностью достроят в течение четырех лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский», - отметил он.

Глава города уточнил, что здания оборудуют концертными и хореографическими залами, библиотеками и дошкольными классами. В школах разместят студии звукозаписи, кафе и выставочные площадки.

Культурно-досуговые центры возведут в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке. При них создадут универсальные концертные залы со сценой, гримерными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита.

По словам мэра, культурные объекты будут открывать по мере их готовности - с 2024 по 2028 годы.

Помимо строительства новых учреждений, специалисты приступили к реконструкции существующих. В этом году обновят Дом культуры «Ватутинки» в Десеновском поселении.

Собянин также рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ». Там появится более 580 тысяч квадратных метров недвижимости.

Строительство Сергей Собянин ТиНАО Москва
11 января 2024, 18:07
Старый Новый год отметят танцами и хороводами в Московской усадьбе Деда Мороза
РИА «Новости»
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Московская усадьба Деда Мороза подготовила развлекательную программу в честь празднования старого Нового года. Гостей ждут 13 и 14 января на Изумрудной площади, сообщили на сайте усадьбы.

В субботу посетители смогут принять участие в квесте на нескольких станциях и интерактивных программах. Перед зрителями выступит ансамбль «Закрутиха». Артисты представят театрализованное шоу «Охочие комедианты» - «Мороз потехе не помеха!». Затем гостей ждет выступление фолк-группы «Вселена Фолк» и фокусника.

Также посетителям покажут световое и барабанное шоу. Завершится первый день праздника семейной дискотекой.

В воскресенье на площадке выступит участница телепроекта «Перепой звезду!» Екатерина Иваний, а также музыкальные коллективы «Поляне» и «Тень-Потетень». Кроме того, танцевальный коллектив «Московские коты» представит свои номера публике.

Московские парки подготовили программу для встречи старого Нового года. Посетителей ждут творческие мастер-классы, кинопоказы и лекции с 12 по 14 января.

Праздники Новый год Дед Мороз Москва

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