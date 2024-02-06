06 февраля 2024, 19:57

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за ожидаемого похолодания

Unsplash
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В Москве из-за ожидаемого похолодания скорректировали работу системы отопления, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова привел Telegram-канал городского хозяйства города.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столичном регионе покажут до -21…-23 градуса ночью.

«В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», - подчеркнул Бирюков.

В городском хозяйстве Москвы добавили, что технологичные режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Корректировка происходит под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме.

Ухудшение погоды ожидается в столице 7 февраля из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов. В Москву придут сильный снег, метели и порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Отопление Погода Москва
06 февраля 2024, 19:45
Умер актер из сериала «Вертинский» Турутин
РИА «Новости»
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В Москве скончался актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет, сообщили в пресс-службе театра.

«Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер „Электротеатра“ Кирилл Турутин», - говорится в сообщении.

Представители театра назвали Турутина «трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием». Актер умер 18 января.

В 2020 году он выпустился с актерского курса Вениамина Фильштинского.

Актер сыграл в таких постановках, как «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки». Он принимал участие в концертах.

По данным ИА «Регнум», перед смертью Турутин получил травму и впал кому. Мать актера рассказала журналистам, что они жили с сыном вместе. Она уточнила, что Кирилл находился два дня в коме. Других подробностей женщина не стала раскрывать.

Актеры Москва
06 февраля 2024, 19:11
ФОК с бассейном достроят на юго-западе Москвы до конца года
РИА «Новости»
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В московском районе Южное Бутово до конца года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, объект по адресу Чечерский проезд, дом 22 начали строить в 2016 году. Работы приостановили в 2018-м, здание признали долгостроем. Однако комиссия пришла к выводу, что строительство можно завершить.

Обновленная площадь здания после корректировки проекта составила 3,4 тысячи квадратных метров при высоте до 14 метров. Уже началось переоформление документов.

Проект по сокращению незавершенного строительства успешно работает в столице с 2011 года. Благодаря ему несколько дней назад недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке Москвы. Он находился на стадии каркаса с 2005 года. Строительство стартовало еще в 2000 году, но было заморожено.

Спортсмены Строительство Андрей Бочкарев Москва
06 февраля 2024, 18:37
Москвичей пригласили на катки и фитнес-тренировки в День зимних видов спорта
Freepik
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В Москве 7 февраля будут отмечать День зимних видов спорта. Для горожан будут доступны примерно 1,4 тысячи катков с натуральным и искусственным покрытием и свыше 230 километров лыжных трасс, а также горнолыжные склоны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Москва делает все, чтобы заниматься физической культурой было комфортно даже в самое холодное время года. Тренироваться можно как самостоятельно, так и под руководством квалифицированных тренеров и наставников», - говорится в сообщении.

Желающих заняться экстремальным спортом ждут на горнолыжных склонах в спорткомплексах «Севастопольский проспект», «Ново-Переделкино», «Куркино» и «Северное Бутово», а также в обновленном кластере «Воробьевы горы». Везде работают пункты проката, а также есть зоны отдыха.

В «Лужниках» открыли лыжно-биатлонная трасса, протяженность которой составляет два километра. Она подойдет и для новичков, и для опытных лыжников.

Для юных любителей фигурного катания проводят занятия во Дворце спорта «Некрасовка», во дворах на северо-востоке Москвы и в ледовом центре «Платинум».

Проект «Мой спортивный район» организовывает тренировки более чем на 90 объектах, включая катки, лыжные трассы, и уличные спортплощадки. Также проводят фитнес-тренировки на свежем воздухе. В прошлом зимнем сезоне состоялось свыше 2,4 тысячи занятий, в которых поучаствовало более 29,1 тысячи москвичей.

Московский НПЗ также расширил возможности для занятий спортом на юго-востоке столицы. Предприятие поддержало крупнейшие в стране соревнования по биатлону среди любителей в 2024 году - PIONER CUP.

Спортсмены Москва
06 февраля 2024, 17:50
Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале в Москве
РИА «Новости»
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Во вторник, 6 февраля, состоялось открытие нового пассажирского вестибюля на Белорусском вокзале при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Это стало завершающим этапом формирования городского вокзала, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Белорусский вокзал сегодня один из самых напряженных транспортных узлов. Здесь самое интенсивное движение поездов - каждые 2,5 минуты приходят новые составы», - отметил глава города.

Он объяснил усиленный поток составов прохождением поездов дальнего следования, МЦД-1 и МЦД-4. Из-за этого потребовалась скорректировать всю логистику и благоустройство территории Белорусского вокзала. Теперь там все соответствует стандартам московских городских вокзалов, включая комфортную среду, вестибюли, подземные переходы.

Новый вестибюль построили вместо старого турникетного павильона, неспособного обеспечить пропускную способность возросшего пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-4. Общая площадь новой инфраструктуры с интеграционным вестибюлем, северным вестибюлем и подземным пешеходным переходом составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Мэр выразил благодарность руководителям ОАО «РЖД» за совместную работу.

Замгендиректора РЖД Олег Тони уточнил, что сейчас проводят реконструкцию Белорусского вокзала для поездов дальнего следования. Работы идут без остановки движения.

На севере Москвы также началось строительство городского вокзала «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.

Строительство Сергей Собянин Москва

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