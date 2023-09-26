Рабочие начали тестировать противопожарную систему в строящихся корпусах ИКБ № 1 в Москве

Читайте нас в:

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента Рафик Загрутдинов, строительство корпусов вышло на финальную стадию.

«Уже завершены благоустройство трех корпусов больницы, монтаж инженерного оборудования и монтаж медицинского технологического оборудования. Продолжаются пусконаладочные работы, в настоящее время ведутся комплексные испытания систем пожарной безопасности», - подчеркнул он.

В трех корпусах больницы разместят 546 мельцеровских боксов, каждый из которых можно будет расширить в два раза. Кроме того, в ИКБ № 1 будет инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии, вся необходимая для диагностики аппаратура, а также мощный реанимационный блок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении основных работ в ИКБ № 1. По его словам, открытие первой инфекционной больницы столицы станет достойным завершением программы модернизации московской инфекционной службы города.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.