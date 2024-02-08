Пятый конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы» стартовал в столице

По его словам, соревнования включают три направления - «Проект будущего» - для авторов инновационных решений, «Меняющие реальность» - для желающих представить свои идеи на рынке и «Лидеры инноваций» - для проектов с уже найденными покупателями.

Каждая номинация предусматривает по шесть подкатегорий, включая строительство, промышленность и медицину.

Для участия в конкурсе приглашаются самостоятельные авторы или команды до пяти человек. Подать заявку можно до 1 мая.

Глава города добавил, что «Новатор Москвы» запустили в 2020 году. За это время свои идеи представили более пяти тысяч человек, призерами стали 138 проектов. В частности, инженер Денис Кулешов со своей командой получил премию за разработку уникальных нейроимплантов для восстановления зрения.

Собянин также поздравил московских ученых с Днем российской науки. Он поблагодарил исследователей за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.