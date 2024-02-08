08 февраля 2024, 09:21

Пятый конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы» стартовал в столице

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В столице начался пятый конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, соревнования включают три направления - «Проект будущего» - для авторов инновационных решений, «Меняющие реальность» - для желающих представить свои идеи на рынке и «Лидеры инноваций» - для проектов с уже найденными покупателями.

Каждая номинация предусматривает по шесть подкатегорий, включая строительство, промышленность и медицину.

Для участия в конкурсе приглашаются самостоятельные авторы или команды до пяти человек. Подать заявку можно до 1 мая.

Глава города добавил, что «Новатор Москвы» запустили в 2020 году. За это время свои идеи представили более пяти тысяч человек, призерами стали 138 проектов. В частности, инженер Денис Кулешов со своей командой получил премию за разработку уникальных нейроимплантов для восстановления зрения.

Собянин также поздравил московских ученых с Днем российской науки. Он поблагодарил исследователей за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.

Сергей Собянин конкурсы Технологии Москва
08 февраля 2024, 08:53
Москвичей предупредили о морозной погоде в четверг
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На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Снежная „Ольга“ ушла в Предуралье, и сегодня столица окажется в ее тыловой, холодной части», - отметил он.

Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -10…-12 градусов. Ночью подморозит до -20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -9…-14 градусов. В ночные часы похолодает до -23 градусов.

Погоду будет сопровождать ветер западного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

В Москве будет аномально холодно до начала следующей недели. При этом все морозные дни в городе будут солнечными.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 08:30
Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки
РИА «Новости»
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Каждый год 8 февраля в стране отмечают День российской науки. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил всех причастных с праздником.

«Сердечно поздравляю ученых и исследователей с Днем российской науки!» - написал он.

Глава города отметил, что этот праздник сплотил людей, обладающих талантом, творческими способностями и умением добиваться своих целей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям.

Мэр назвал столицу крупным центром российской науки. Помимо известных исследовательских институтов, благодаря поддержке властей сейчас возводят новые перспективные площадки. Открываются технопарки, в которых работают тысячи высокотехнологичных компаний. Создают Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.

Собянин поблагодарил ученых за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.

Российский научный фонд также получил грант от правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр столицы.

Ученые Сергей Собянин Технологии Наука Москва
07 февраля 2024, 19:11
Бизнес-центр на севере Москвы достроят в 2025 году
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В Бумажном проезде на севере Москвы планируют до конца 2025 года достроить деловой центр. Там смогут работать четыре тысячи человек, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 квадратных метров», - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в проходную часть центра можно будет попасть со стороны Бумажного проезда и из парка, площадь которого составит пять тысяч «квадратов». Его создадут во время работ по благоустройству территории.

В парке обустроят прогулочные бульвары и спортплощадки, а также места, где посетители смогут отдохнуть в тишине. Новое пространство станет точкой притяжения для всех горожан.

Бочкарев пояснил, что площадь бизнес-центра составит 40 тысяч квадратных метров. Проект обойдется инвесторам в девять миллиардов рублей. Первый этаж делового объекта займут кафе, ресторан и магазины. Они будут доступны не только сотрудникам центра, но и всем желающим.

Лицевые стороны бизнес-центра оформят стеклофибробетоном, а также увеличат площадь остекления. Проект также подразумевает строительство двухуровневого подземного паркинга.

На западе Москвы возведут каскадный водопад и площадь с амфитеатром на территории жилого комплекса. Его построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара.

Строительство Москва
07 февраля 2024, 19:01
Амфитеатр и каскадный водопад появятся на территории ЖК на западе Москвы
Freepik
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Каскадный водопад и площадь с амфитеатром возведут на территории жилого комплекса в районе Раменки в Москве. О проекте рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ЖК HideOUT построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара. Два жилых здания соединят мостом, в котором разместят инфраструктуру для жителей.

«Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников», - уточнил Бочкарев.

Кроме того, для детей здесь появится двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр и скалодром, для спортсменов установят тренажеры и турники, столы для настольного тенниса и кольцо для стритбола, а также пространство для занятия йогой.

Также на территории проложат прогулочный маршрут от каскадного водопада вдоль искусственного ручья. Пространство озеленят полевыми цветами и многолетними растениями.

На западе Москвы построят ЖК с фактурными фасадами и террасами. В его состав войдут шесть жилых корпусов.

Строительство Андрей Бочкарев Москва

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