Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

«С начала месяца в Москве выпало 50% месячной нормы осадков. Только за сутки 7 февраля сумма осадков на ВДНХ составила 8,9 миллиметра, или 20% от нормы», - уточнила она.

Синоптик отметила, что сугробы в столице подросли в среднем на 12 сантиметров. Всего с начала зимы в мегаполисе выпало 172 сантиметра снега. Такие показатели превысили норму холодного сезона примерно на 9%.

Позднякова добавила, что москвичей ждет еще почти два месяца со снежными осадками.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.