Пять жилых корпусов по реновации построят на севере Москвы

Читайте нас в:

Корпуса будут расположены по адресу: Старокоптевский переулок, земельный участок 7. Общее количество квартир в них составит 864 - 145 однокомнатных, 479 двухкомнатных, 216 трехкомнатных и 24 четырехкомнатных.

«Часть помещений адаптируют для маломобильных граждан, для них также обеспечат комфортную и безбарьерную среду на придомовой территории. Во всех помещениях будет проведена полная отделка», - отметила Яковлева.

Четыре корпуса соединят стилобатом, а также построят подземную автостоянку. Рядом с ними обустроят проезды и тротуары. Здесь создадут места для отдыха, установят детские и спортивные площадки и декоративные элементы - малые архитектурные формы, газоны, цветники. Кроме того, у новых домов посадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч человек получат квартиры по реновации на востоке Москвы.

В Москве по программе реновации в районе Коптево построят пять жилых корпусов. Проект согласовали с Москомэкспертизой , рассказала председатель организации Анна Яковлева.