Пять земельных участков выставят на торги в Новой Москве

В начале 2024 года предполагается выставить на продажу участки площадью от 0,14 до 0,15 гектара каждый.

«Будущие владельцы смогут возвести на них дома площадью от 597,2 до 614,4 квадратного метра», - уточнил Гаман.

Лоты расположены в поселении Михайлово-Ярцевское. Участки находятся в непосредственной близости к деревне Заболотье и имеют смежные границы, что удобно для покупателей. Особое преимущество местоположения заключается в близости к государственному природному заказнику «Поляница». Кроме того, от участков легко добраться до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Жители Подмосковья уже подали более 17 тысяч заявок по земле и имуществу за январь через сайт госуслуг.