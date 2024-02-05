05 февраля 2024, 19:00

Пять земельных участков выставят на торги в Новой Москве

РИА «Новости»
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Московские власти анонсировали продажу в Троицком административном округе пяти земельных участков, предназначенных для строительства частных домов. Общая площадь выставленных лотов составила 0,75 гектара, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В начале 2024 года предполагается выставить на продажу участки площадью от 0,14 до 0,15 гектара каждый.

«Будущие владельцы смогут возвести на них дома площадью от 597,2 до 614,4 квадратного метра», - уточнил Гаман.

Лоты расположены в поселении Михайлово-Ярцевское. Участки находятся в непосредственной близости к деревне Заболотье и имеют смежные границы, что удобно для покупателей. Особое преимущество местоположения заключается в близости к государственному природному заказнику «Поляница». Кроме того, от участков легко добраться до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Жители Подмосковья уже подали более 17 тысяч заявок по земле и имуществу за январь через сайт госуслуг.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
05 февраля 2024, 18:48
Жилой комплекс с коворкингом и общественной гостиной возведут на юге Москвы
Vladimir Baranov/Global Look Press
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В Донском районе Москвы возведут пять домов со стеклянными фасадами и три павильона для уличной торговли. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Четыре дома построят по периметру участка, в центре которого будет пятое здание. Его блоки будут смещены относительно друг друга.

По проекту предусмотрели панорамное остекление, которое увеличит естественное освещение квартир. Также здесь создадут светопрозрачный навесной фасад и просторные террасы.

«Общая площадь нового жилого проекта составит 89,7 тысячи квадратных метров. Пять домов будут объединены подземным паркингом на 528 машин», - уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, во внутреннем дворе создадут ландшафтный парк с уличной мебелью и пространством для отдыха. Кроме того, первый этаж центральной башни займет клубная инфраструктура с зоной коворкинга, общественной гостиной и террасой.

Также возле ЖК оборудуют три одноэтажных павильона площадью 4,6 тысячи «квадратов», а вокруг появятся тротуары с системой подогрева и прогулочные дорожки. Достроить комплекс планируется в 2027 году.

Ранее появился проект одного из парков в бывшей промзоне «Южный порт» в Москве. На площади в два гектара возведут лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
05 февраля 2024, 18:08
Бывшего адвоката Кирилла Серебренникова задержали в Москве
Freepik
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Адвоката Алексея Федярова, который защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», заподозрили в посредничестве при даче взятки. Его задержали в Москве полицейские, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, Федярова, представляющий интересы некоммерческой организации «Русь сидящая»*, задержали по подозрению в посредничестве при даче взятки замначальнику одного из управлений столичной прокуратуры. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По словам музыканта, это был перформанс с 10 бутылками водки на премьере фильма «Брат-3».

* Признана в России иностранным агентом.

Задержания Москва
05 февраля 2024, 17:43
Съемки семейной комедии про попугая Кешу с Кологривым стартовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начали снимать семейный фильм «Возвращение попугая Кеши» с актером Никитой Кологривым. Комедия расскажет об умном попугае и учителе географии, сообщил РБК.

По данным издания, главные роли в фильме исполнят такие звезды, как Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также Оксана Акиньшина и два настоящих попугая - Кока и Альба.

Пернатые будут воплощать образ Кеши. В фильме появятся и другие животные, включая обезьян, страуса, енотов, медведя и тигра. Съемки продолжат в Сочи.

По сюжету преподавателю географии из Сочи Митяю предстоит пережить временное расставание с возлюбленной Лерой, которая мечтает о богатстве. В непростой для учителя момент у него окажется умный попугай Иннокентий. Кеша научит Митяя зарабатывать большие деньги.

В итоге птица и географ заключат сделку: Кеша поможет Митяю вернуть Леру, а Митяй поможет Кеше найти возлюбленную, с которой разлучили попугая.

Ранее актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала. Гордон попросил Кологривого коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые тот сделал после просмотра.

Кино Птицы Актеры Москва
05 февраля 2024, 16:03
Главреда The New Times Евгению Альбац оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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В Тверском районном суде Москвы вынесли постановление о назначении штрафа главному редактору издания «The New Times» Евгении Альбац*. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дело главреда «The New Times» рассматривали 5 февраля. Суд назначил Альбац* административный штраф в размере 40 000 рублей.

В конце прошлого года блогера Илью Варламова* также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание назначил Мещанский суд Москвы за нарушение закона об иноагентах.

На прошлой неделе министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов , включив в него еще шесть человек. Среди них - новосибирский депутат Антон Картавин*, историк Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов*.

*Признаны иностранными агентами на территории России.

Суд Иноагенты Москва

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