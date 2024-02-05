Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве
Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.
«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», - пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.
В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.