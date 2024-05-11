11 мая 2024, 12:30

Провалившихся в ливневку утят спасли в парке Горького

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Семь утят провалились сквозь решетку ливневой канализации в ЦПКиО имени Горького. Их спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба столичного парка.

Утята попали в ливневку 10 мая. Мать-утка начала призывно крякать, на это обратили внимание посетители парка. Они вызвали сотрудников МЧС.

«Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон - целыми и невредимыми», - рассказали в пресс-службе.

Операция по спасению заняла всего 15 минут. После воссоединения утка с утятами ушла в сторону фонтана.

Во вторник, 7 мая, в Можайске работники «Мособлпожспаса» вызволили собаку , упавшую в полутораметровый коллектор. Затем спасатели прикрыли опасный колодец, чтобы в него не угодили другие животные.

МЧС РФ Москва
11 мая 2024, 09:24
Построенные по городской программе соцобъекты в Царицыне создадут более 200 рабочих мест
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Новые рабочие места обеспечат два детских сада и школа, которые построят на юге Москвы за счет частных инвесторов в рамках программы стимулирования мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В пресс-службе девелопера подчеркнули, что в подготовленном проекте предусмотрели создание в учреждениях доступной среды, а помещения - светлыми и просторными. Это позволит обеспечить комфортную среду для воспитанников и учеников. Работы по возведению школы и детского сада завершатся в 2028 году.

За четыре года работы программа по стимулированию создания мест приложения труда охватила все районы Москвы. Власти города заключили 90 соглашений с инвесторами на строительство более 4,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, куда вошли новые промышленные предприятия, комплексы логистики, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Общая сумма привлеченных средств составит более 1,4 триллиона рублей, что позволит открыть свыше 210 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики.

Стать участником программы может любой девелопер. Заявки принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Еще один детский сад на 250 мест с бассейном для воспитанников вместе со школой станут частью жилого комплекса «Кавказский бульвар 51» группы компаний «ПИК».

«Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья. После ввода в эксплуатацию учреждения передадут городу. Там смогут работать более 200 человек», - пояснил он.

Дошкольное учреждение на 150 мест на Кавказском бульваре войдет в состав жилого комплекса «Русич-Кантемировский», которым занимается концерн «Русич». Работы по строительству завершат в 2026 году.

«В рамках проекта жилого комплекса мы построим по городской программе создания МПТ современное дошкольное учреждение. Помимо общеразвивающих групп, для воспитанников оборудуем физкультурные и музыкальные залы. На территории детского сада появятся четыре игровые площадки для детей от трех до семи лет», - пояснил генеральный директор АО СЗ «Русич-Кантемировский» Артем Гриднев.

Школы Строительство Рабочие места Детские сады Москва
09 мая 2024, 12:17
Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе
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Школу в поселении Кленовском и детский сад в поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов построили по столичной Адресной инвестиционной программе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что оба здания отвечают требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, предусмотренным столичными стандартами качества и оснащения.

«Новое здание школы № 2073 площадью 7,7 тысячи квадратных метров построили в селе Кленово поселения Кленовского. В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в поселке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, 9А. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Оба объекта возвели в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», - рассказал Ефимов.

При возведении детского сада проектировщики учли интересы и уровень активности детей. В здании есть зал для занятия физкультурой, помещения для групп, методические кабинеты, пищеблок полного цикла производства, медицинский кабинет и музыкальный зал для праздников и занятий.

Территории вокруг дошкольного учреждения благоустроили. Там появились спортивные и игровые площадки, специальные навесы для хранения колясок и санок, а также современное наружное освещение.

Развитие социальной инфраструктуры - это приоритетное направление в работе городских властей, отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«К 2035 году только в ТиНАО планируется построить почти 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых объектов», - рассказал он.

Следующими объектами, которые введут в эксплуатацию станет новый детский сад около жилого комплекса «Борисоглебское» в Троицком административном округе. В рамках этого проекта там же появится школа и еще один детский сад.

Формирование комфортной и качественной городской среды невозможно без возведения социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов. Поэтому строительство детских садов и школ в Москве продолжится. Всего с 2011 года в столице в рамках регионального проекта «Современная школа», части нацпроекта «Образование», открыли более 600 учебных и дошкольных учреждений.

Школы Строительство Детские сады ТиНАО Москва
08 мая 2024, 14:11
Ефимов: в Москве оценят экологический эффект от программы реновации за счет снижения углеродного следа
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В Москве стартовало исследование по оценке углеродного следа от реализации программы инновации. Его заказал столичный комплекс градостроительной политики и строительства. По результатам определят вклад программы в достижение целей по снижению выбросов парниковых газов в рамках «Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках программы реновации в Москве строят дома с высоким классом энергоэффективности «В». Большому количеству новостроек, которые строят по программе, присваивают и более высокие классы - «А», «А » «А ». В таких домах гораздо ниже потребление ресурсов, чем в зданиях, которым они пришли на смену. Углеродный след новых строений тоже ниже.

«Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть - старые здания, подлежащие сносу», - уточнил Ефимов.

Он пояснил, что специалисты выполнят комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учетом климатических факторов. По итогам определят актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии. В дальнейшем по ним станут рассчитывать углеродный след от реализации программы реновации.

Во всех мегаполисов жилищный фонд стал одним из основных потребителей энергоресурсов. Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин пояснил, что на объемы парниковых газов, которые выделяются в атмосферу за весь жизненный цикл дома, существенно влияют материалы и класс энергоэффективности здания.

«Основная часть выбросов парниковых газов приходится на стадию эксплуатации жилых домов\", - обратил он внимание.

Именно поэтому, добавил Левкин, для снижения уровня углеродного следа необходимо использовать энергоэффективные материалы и оборудование. Свою роль также играют проектные и технические решения, в том числе в домах, которые строят в столице по программе реновации.

Исследования Строительство Москва
07 мая 2024, 13:23
Трехэтажный торговый центр построят в Богородском и обеспечат работой 900 человек
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В Богородском по программе стимулирования создания мест приложения труда к 2026 году возведут новый торговый центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Торговый центр появится вблизи от жилых домов и станций метро и МЦК „Бульвар Рокоссовского“. Работать там смогут около 900 человек», - заявил он.

Трехэтажное здание площадью свыше 26,5 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Его интегрируют в жилой комплекс «Мангазея в Богородском». По задумке застройщика, «Открытый» станет торговым центром районного масштаба.

В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство инвестор построит торговый центр в Богородском и офисное здание в Левобережном районе, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В общей сложности проект позволит открыть более 2,4 тысячи вакансий.

Программу стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года реализовали почти во всех районах столицы.

Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости: от промышленных предприятий до объектов культуры и спорта. Это позволит создать 210 тысяч новых рабочих мест.

Строительство Торговля Работа Магазины Экономика Москва

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