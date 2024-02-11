Протяженность московского водостока увеличилась на 313 километров за год

На рост водосточной сети повлияли строительство коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, домов по программе реновации и развитие дорожно-транспортной сети.

Более чем по 300 адресам провели капремонт и реконструкцию участков сетей с изношенными водостоками. Трубопроводы укладывали по закрытому методу, используя бестраншейные технологии без продавливания в грунте. Среди преимуществ такого способа - надежность, экологичность и экономия. Также метод не затрагивает другие коммуникации, сохраняет в целостности газоны и благоустройство территорий.

Лобненский водоканал в 2023 году полностью обновил более 15 объектов и сетей водопровода. Специалисты заменили участок старого водопровода на улице Заречной и модернизировали ВЗУ «Восточный».