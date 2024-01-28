Противоаварийные работы стартовали в главном доме московской усадьбы в Хамовниках

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«Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке действительно остро нуждается в комплексной реставрации, находится в неудовлетворительном состоянии и уже долгое время стоит закрытым под сеткой», - отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что здание начнут преображать с антресольного этажа и каркаса крыши. Специалисты уже заканчивают разработку научно-проектных документов, поэтому реставрация начнется в ближайшем будущем.

Противоаварийные работы подразумевают укрепление стен и нескольких стропильных балок, установку подпорки под опорную балку на антресольном этаже.

Историческое здание Биржи на улице Ильинка в центре Москвы также планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России.