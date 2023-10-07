Прошлая ночь стала для Москвы самой холодной этой осенью

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По его словам в субботу в ночное время метеостанция ВДНХ зафиксировала минимальные показатели в 0,2 градуса. Это стало самым низким значением в осеннем сезоне 2023 года. До этого лидировало 6 октября с минимальном температурой 4,2 градуса.

Леус предупредил, что еще холоднее в Москве будет в ночь на среду.

Сегодня ненастный циклон принесет в столицу осадки и похолодание. Горожан в субботу ждут дожди, мокрый снег и до 9 градусов. Синоптик отметил, что за сутки может выпасть от четверти до трети от октябрьской нормы осадков.

Кроме того, Гидрометцентр России ввел по Москве и области «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и осадков. Он будет актуален до 7 октября 21:00.

Из-за похолодания и дождей коммунальщики ночью провели первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание уделили состоянию опасных участков улично-дорожной сети.