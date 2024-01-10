10 января 2024, 16:03

Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек

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Симоновская межрайонная прокуратура потребовала, чтобы суд пересмотрел дело блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. Он проходит по статье об экстремизме за оскорбление девушек славянской внешности, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура обжаловала постановление Симоновского райсуда об отказе следствия арестовать 23-летнего блогера. Его освободили 9 января из зала суда.

Прокурор намерен направить материалы дела на новое рассмотрение и добиться отмены свободы для мужчины.

Молодому человеку ранее предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Правоохранители установили, что в декабре 2023 года уроженец Таджикистана из-за личной неприязни к русской национальности в соцсети опубликовал видеоролик , который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. Его задержали 7 января.

Суд Блогеры Экстремизм Москва
10 января 2024, 16:29
Льет больше часа. Высотку на Кудринской площади в Москве затопило
РИА «Новости»
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В центре Москвы на Кудринской площади затопило высотку. Вода льется по этажам более часа, сообщили жильцы сталинки в Telegram-канале «Реальная жизнь ЦАО|МОСКВА».

«Кудринская площадь дом № 1 подъезд 1. Прорыв. Льет больше часа с 11 этажа. На первом этаже уже более 10 сантиметров воды», - рассказал очевидец.

По его словам, на вызов прибыли слесарь, инженер и сотрудники аварийной службы. Однако они больше часа не могут найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

«ГБУ „ЭВАЖД“, как можно столько лет управлять домом и не знать его?!» - написал житель дома и опубликовал видеоролик с потопом.

На кадрах видно, как вода хлещет по лестничным пролетам, заливая подъезд дома.

Похожая ситуация с прорывом трубы произошла накануне в Москве в жилом комплексе «Тушино-2018». Несколько домов сильно затопило , жильцы вычерпывали воду ведрами.

ЖКХ Коммунальные аварии Москва
10 января 2024, 15:08
Три здания работы архитектора Евгения Стамо отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
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В рамках масштабной программы по капитальному ремонту жилого фонда в Москве отремонтировали три здания работы Евгения Стамо. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В число отремонтированных строений вошли дом № 42 на улице Плющиха, в районе Хамовники, дом-кольцо на улице Довженко и дом 14/8 на Яузском бульваре.

«Специалисты обновили фасады, чердаки и кровлю, заменили обветшавшие инженерные коммуникации, отремонтировали входные группы и балконы», - уточнили в пресс-службе.

Народный архитектор Евгений Стамо также разработал проект Олимпийской деревни к Олимпиаде 1980 года в Москве и получил за него Государственную премию. В 2023 году исполнилось 111 лет со дня его рождения.

Кроме того, в Москве отреставрировали порядка 250 домов в стиле неоклассицизма. В 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33. Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.

ЖКХ Реставрация Архитектура Москва
10 января 2024, 14:43
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и снега
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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение о сильном ветре и снеге опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

С 21:00 среды, 10 января, до 21:00 четверга, 11 января, в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Также будет действовать предупреждение о снеге, метели, снежных заносах.

Москва 10 января окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки. Днем будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 января 2024, 14:34
Москвичей предупредили о метели до вечера четверга
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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С вечера среды, 10 января, до вечера четверга, 11 января, в Москве ожидаются метели и гололедица на дорогах. Такое предупреждение опубликовало столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица, местами появятся снежные заносы. Кроме того, порывы южного ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании до -16 градусов на старый Новый год. Кроме того, в выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление.

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