Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек

Читайте нас в:

В центре Москвы на Кудринской площади затопило высотку. Вода льется по этажам более часа, сообщили жильцы сталинки в Telegram-канале «Реальная жизнь ЦАО|МОСКВА».

«Кудринская площадь дом № 1 подъезд 1. Прорыв. Льет больше часа с 11 этажа. На первом этаже уже более 10 сантиметров воды», - рассказал очевидец.

По его словам, на вызов прибыли слесарь, инженер и сотрудники аварийной службы. Однако они больше часа не могут найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.

«ГБУ „ЭВАЖД“, как можно столько лет управлять домом и не знать его?!» - написал житель дома и опубликовал видеоролик с потопом.

На кадрах видно, как вода хлещет по лестничным пролетам, заливая подъезд дома.

Похожая ситуация с прорывом трубы произошла накануне в Москве в жилом комплексе «Тушино-2018». Несколько домов сильно затопило , жильцы вычерпывали воду ведрами.