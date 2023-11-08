08 ноября 2023, 10:10

Прокуратура Москвы назвала топ-10 мошеннических схем

РИА «Новости»
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Прокуратура столицы составила подборку десяти самых распространенных мошеннических схем. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе телефонные аферы. Москвичам звонят якобы сотрудники банков или правоохранительных органов и либо говорят, что со счетов пытаются списать деньги и их нужно перевести на «безопасные» карты, либо сообщают, что родственники попали в ДТП и нужны средства, чтобы откупиться.

Кроме этих схем, есть и СМС-рассылка с вредоносными программами. А также инвестиции, легкий заработок в интернете, обмен или декларирование денежных средств и ошибочный перевод, компенсация за ранее приобретенный якобы некачественный товар.

Еще в топ схем входят аферы с лжеврачами, которые сообщают по телефону о серьезном заболевании и говорят о необходимости приобретения дорогостоящих лекарств.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы водитель такси помог 83-летней женщине сохранить 400 тысяч рублей. Он сообщил в полицию о телефонных аферистах , которые пытались ее обмануть.

Мошенничество Москва 2023
08 ноября 2023, 10:48
Реставрацию доходного дома Абрикосова завершили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова в Потаповском переулке в Москве завершилась. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уникальный архитектурный комплекс XVII века с высокой аркой, ведущей во внутренний двор, пережил несколько перестроек и пожаров, но в нем сохранились оригинальные купеческие интерьеры. В советское время здание переоборудовали для коммунального жилья, а сверху добавили два дополнительных этажа с целью увеличения жилой площади.

На момент начала реставрационных работ дом находился в аварийном состоянии. Однако специалисты успешно восстановили фасады, планировку и интерьеры, отражающие атмосферу быта последних владельцев дома до революции - семьи купцов Абрикосовых. Они занимали квартиры на первом и втором этажах здания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 09:39
Новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В 2024 году в районе Люблино на улице Совхозная в эксплуатацию введут новостройку на 322 квартиры. Туда переедут жильцы по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка. Новостройку возводят в шаговой доступности от станции метро „Люблино“. Дойти до входа в подземку можно за пять-шесть минут», - уточнил он.

Фасад сделают навесным и облицуют его кирпичом пастельных тонов, светло-бежевым и кремовым. По стандарту, на панелях установят корзины для кондиционеров, а входы в подъезд оформят витражным остеклением.

Всего в доме будет 61 однокомнатная, 242 двухкомнатные и 19 трехкомнатных квартир. Четыре из них адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новостройке предусмотрят подземный паркинг.

Кроме этого, территорию вокруг озеленят и благоустроят. Там высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, а также установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве
07 ноября 2023, 17:31
Более 770 объектов самостроя снесли в Москве за девять месяцев
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала текущего года на юге Москвы выявили свыше 1,1 тысячи объектов самостроя. Из них 770 незаконно возведенных зданий снесли, сообщил начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«В числе зафиксированных самовольных построек 902 пришлись на объекты капитального строительства - здания, строения и сооружения и 256 на некапитальные постройки - бытовки, навесы и ограждающие конструкции», - рассказал он.

Бобров добавил, что общая площадь самостроев превысила 118,2 тысячи квадратных метров. Из них 41,8 тысячи квадратных метров уже демонтировали. При этом 11 фактов незаконного строительства пресекли на начальном этапе.

Специалисты также выявили 609 случаев незаконного использования земельных участков и 297 нарушений при использовании объектов нежилого фонда.

Более 420 самостроев привели в порядок в соответствии с нормами в Подмосковье с начала года.

Москва 2023
07 ноября 2023, 17:09
Свыше шести тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Бескудниковском районе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Около 6,3 тысячи москвичей получили ключи от новых квартир в Бескудниковском районе. Под заселение по программе реновации отдали 13 домов, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала реализации программы реновации в Бескудниковском районе на севере столицы ключи от современных и комфортных квартир получили около 6,3 тысячи горожан из почти 2,5 тысячи семей. Из них свыше 1,7 тысячи человек из 680 семей оформили правоустанавливающие документы с начала 2023 года», - рассказал он.

Гаман добавил, что Бескудниковский - один из тех районов, где документы на новые квартиры оформили больше всего горожан. В число лидеров также входят Люблино, Кузьминки и Измайлово.

Программу реновации в Москве начали реализовывать в 2017 году. Кроме жилых помещений, город отдает и площади под коммерческие нужды.

Например, с начала года передали уже сто таких пространств на первых этажах новостроек.

Москва 2023 Реновация в Москве

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