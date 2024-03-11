Производство продуктов питания в Москве выросло почти на 40%

Московские предприятия расширяют и укрепляют технологический суверенитет страны, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции.

Сейчас в городе статус промышленного комплекса получили 70 компаний. Лидирует сфера продуктов питания, у 24 производителей уже есть специальный статус. В их числе - столичная фабрика мороженого БРПИ, создавшая в 2023 году 50 новых сортов десерта.

Предприятие выпускает сливочное и шоколадное, а также мороженое с добавлением фруктов, ягод и карамели. Есть даже безлактозные продукты, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли. В прошлом году компания провела ребрендинг: теперь любители вкусных лакомств могут посетить кафе-мороженное. БРПИ также стала поставлять продукцию в другие города России и даже за рубеж.

Другой столичный производитель - компания «Хэлси Фуд». В 2023 году она вдвое нарастила объемы выпуска продукции. Резидент технопарка «Строгино» изготовил более 800 тысяч упаковок снеков по запатентованной технологии дегидрации и запекания. Благодаря ей продукты не только вкусные, но и сохраняют пользу, при этом дольше хранятся. «Хэлси Фуд» выпускает свыше 250 видов снеков из овощей, сыра и мяса.

Еще одна московская фирма - «Полезный шоколад» - производит органические продукты с 35-процентным содержанием какао-масла. Сейчас доступны несколько вкусов: молочный, а также шоколад с фундуком и изюмом. Еще два вида пока в разработке. Особенность компании - производство по крафтовой технологии. То есть продукцию выпускают малыми партиями, но она очень качественная.

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуют меры для повышения инвестиционной привлекательности столицы. Малым, средним и крупным предприятиям создают комфортные условия для развития. Кроме того, для столичных бизнесменов действуют меры поддержки.