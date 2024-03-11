11 марта 2024, 07:22

Производство продуктов питания в Москве выросло почти на 40%

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Столичные производители пищевой продукции ежегодно демонстрируют устойчивый рост, наращивая объемы производства и расширяя ассортимент продукции. По итогам 2023 года выпуск продуктов питания в Москве вырос почти на 40%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Московские предприятия расширяют и укрепляют технологический суверенитет страны, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции.

Сейчас в городе статус промышленного комплекса получили 70 компаний. Лидирует сфера продуктов питания, у 24 производителей уже есть специальный статус. В их числе - столичная фабрика мороженого БРПИ, создавшая в 2023 году 50 новых сортов десерта.

Предприятие выпускает сливочное и шоколадное, а также мороженое с добавлением фруктов, ягод и карамели. Есть даже безлактозные продукты, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли. В прошлом году компания провела ребрендинг: теперь любители вкусных лакомств могут посетить кафе-мороженное. БРПИ также стала поставлять продукцию в другие города России и даже за рубеж.

Другой столичный производитель - компания «Хэлси Фуд». В 2023 году она вдвое нарастила объемы выпуска продукции. Резидент технопарка «Строгино» изготовил более 800 тысяч упаковок снеков по запатентованной технологии дегидрации и запекания. Благодаря ей продукты не только вкусные, но и сохраняют пользу, при этом дольше хранятся. «Хэлси Фуд» выпускает свыше 250 видов снеков из овощей, сыра и мяса.

Еще одна московская фирма - «Полезный шоколад» - производит органические продукты с 35-процентным содержанием какао-масла. Сейчас доступны несколько вкусов: молочный, а также шоколад с фундуком и изюмом. Еще два вида пока в разработке. Особенность компании - производство по крафтовой технологии. То есть продукцию выпускают малыми партиями, но она очень качественная.

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуют меры для повышения инвестиционной привлекательности столицы. Малым, средним и крупным предприятиям создают комфортные условия для развития. Кроме того, для столичных бизнесменов действуют меры поддержки.

Питание Продукты Москва 2023 Москва
10 марта 2024, 18:33
Собянин перечислил самые востребованные услуги сервиса «Мой питомец»
Unsplash
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Жители Москвы обращались к сервису «Мой питомец» около 130 тысяч раз с момента его запуска. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что самой востребованной онлайн-услугой сервиса стала амбулаторная карта питомца, являющаяся аналогом электронной медкарты. Наиболее популярный раздел - «Жизненные ситуации», где можно ознакомиться с полезной информацией о животных.

«Запуск суперсервиса „Мой питомец“ стал возможен благодаря Ветеринарной автоматизированной системе. ВетАС сохраняет все данные в электронном виде, упрощает их хранение и поиск», - указал Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал о сервисе «Моя семья». Благодаря ему горожане могут найти своих предков в списках ремесленников с начала XVIII до конца 20-х годов ХХ века. В сервисе хранится информация о москвичах, работавших в поваренных, ювелирных, кузнечных, столярных и других цехах.

Животные Сергей Собянин Москва
10 марта 2024, 12:07
Ефимов: производство одежды в Москве выросло более чем в 3,5 раза в 2023 году
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Объем производства одежды в столице за прошлый год нарастили на 254,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лидером по росту объемов производства в 2023 году стала легкая промышленность. Так, выпуск одежды увеличился более чем в 3,5 раза. Кроме того, на треть выросло количество предприятий, занятых в отрасли», - отметил Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в столице работает более 340 производств легкой промышленности. Из них 135 специализируются на выпуске одежды, уточнил заместитель мэра Москвы.

Столичные предприятия, в частности, увеличили объем производства меховых, кожаных, вязаных и трикотажных изделий. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за прошлый год городские производители поставили продукции более чем на 70 миллиардов рублей. Это на 31,5% больше, чем в 2022 году.

«Также в городе было выпущено свыше 2,8 миллиона пар обуви - это более чем в два раза превышает показатель позапрошлого года», - добавил Овчинский.

Москва - город с развитым производством. В столице свыше 4,2 тысячи действующих промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только за 2023 год производство обрабатывающей промышленности в городе без учета нефтеперерабатывающей отрасли выросло на 22,3%.

Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

По поручению Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и рост инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.

Выйти на экспорт столичным производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Одежда Экономика Промышленность Москва
08 марта 2024, 10:07
«Любви и счастья». Собянин поздравил женщин с 8 Марта
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Восьмое марта украшают женские улыбки, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил россиянок с праздником и поблагодарил за их яркие достижения.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме - Москве», - обратился к женщинам глава города.

Он пожелал им много радости, цветов и приятных сюрпризов.

С праздником россиянок поздравили даже с орбиты. С поздравительной речью к ним обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выразили женщинам благодарность за любовь и заботу.

Одним из первых с поздравительной речью выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не восхищаться россиянками невозможно. Глава государства отметил способность женщин преображать мир, пожелал им как можно больше счастливых мгновений и успехов. Днем 8 марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

Праздники Сергей Собянин 8 Марта Москва
06 марта 2024, 15:17
Ефимов: экономика столицы чувствует себя уверенно на начало 2024 года
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Московская экономика на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА «Новости».

«Столица успешно преодолевает сложнейшие вызовы, и при этом не меняет ни темпов, ни вектора развития. Это касается не только традиционных для экономики Москвы сфер, таких как финансовые рынки, IT, торговля, у нас появился новый мощный драйвер - это промышленность», - рассказал Ефимов.

Он напомнил, что на днях мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах развития столичной промышленности. За последние пять-шесть лет эта отрасль в городе совершила настоящий прорыв по темпам роста и, главное, по содержанию, отметил заместитель мэра Москвы.

По словам Ефимова, каждый год в столице запускают десятки новых производств. В их число входят не только небольшие предприятия, но и крупные, наукоемкие и высокотехнологичные заводы, существенно двигающие экономику вперед, обратил внимание замглавы Москвы.

Ефимов добавил, что городские производители поставляют продукцию не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Например, в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Турции закупают товары столичных предприятий из сферы машиностроения. В целом Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 государств, уточнил заместитель мэра столицы.

Экономика Москва

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