Производство препаратов против редких заболеваний создадут в Москве

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«В 2027 году предприятие уже должны ввести в эксплуатацию. Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее I квартала 2028 года», - уточнил он.

Глава города отметил, что новое производство стало частью фармацевтического кластера Москвы. Сейчас он представляет собой 11 компаний, восемь заводов уже начали работать. На предприятиях кластера начнут производить 128 международных непатентованных лекарств, 98 из них в России до этого не выпускали.

Собянин добавил, что благодаря новому производству удастся закрыть потребность в отечественных онкологических препаратах более чем на 80%. Это позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны.

Ранее производители лекарств в Москве увеличили выпуск своей продукции на 47,6% за восемь месяцев. Таких результатов удалось добиться благодаря поддержке города.