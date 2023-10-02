Производители из Москвы нарастили поставки стройматериалов за рубеж

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«При поддержке города в международных деловых событиях приняли участие уже больше 200 отраслевых компаний. Они представили свою продукцию в рамках выставок и бизнес-миссий партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Аргентины, Мексики, ЮАР, Нигерии и других стран», - уточнила она.

Сергунина добавила, что столичные программы позволили разработчику и производителю интеллектуальных систем и устройств для электроэнергетики запустить экспорт в Таиланд, Камерун, Иорданию и Колумбию.

Кроме того, компания, занимающаяся выпуском вентиляционного оборудования, обзавелась партнерами в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и других странах. Предприятие, производящее штукатурку для стен, покрытие для пола и другие отделочные материалы, начало сотрудничать со десятью странами, в том числе с Оманом, ОАЭ, Индией и Турцией.

Ранее горожанам рассказали, что с января этого года власти выделили инвесторам больше 40 гектаров земли. Они построят промышленные комплексы и технопарк.