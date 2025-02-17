17 февраля 2025, 07:20

Производитель систем водоочистки стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

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Занимающаяся разработкой и производством аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, а также систем подготовки воды и системы стоков компания «ВДК ТП» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме водоочистных и насосных систем, а также промышленных аппаратов для нефтехимии и обработки «ВДК ТП» выпускает высококачественную продукцию для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электролизные системы дезинфекции.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания выросла из стартапа выпускников Московского государственного технического университета имени Баумана.

Генеральный директор компании «ВДК ТП» Максим Новиков пояснил, что речь идет о редукторных погружных мешалках, насосах рецикла и образователях потока, которые необходимы для качественной работы очистных сооружений.

«Редукторные погружные мешалки разработали в R&D подразделении в конце 2021 года. Особое внимание уделили простоте обслуживания и ремонтопригодности. Характеристики оборудования подтверждены спроектированы по результатам CFD моделирования и натурными испытаниями на собственном испытательном стенде, - рассказал он.

Новиков добавил, что после запуска серийного производства компания продала более 500 единиц перемешивающих устройств в России и странах СНГ. В прошлом году оборудование предприятия установили на очистных сооружениях в городских округах Щелково и Лыткарино, а также в Геленджике.

Он подчеркнул, что новый статус даст фирме налоговые и таможенные преференции. Сэкономленные деньги компания направит на расширение производств и увеличение выпуска продукции.

При поддержке правительства Москвы она стала одним из крупнейших производителей отечественного рынка, который не только занимается выпуском сложной технической продукции, но и разрабатывает и выпускает собственное оборудование.

«Предприятие в 2023 году запустило в серийное производство спецоборудование, которое ранее не производили в стране. Это изделие требует особой точности в сборке из-за своей герметичности. Его разрабатывали с учетом специфики климата и требований российских водоканалов», - подчеркнул Дегтев.

Расположенное на площадке «Печатники» производство фирмы занимает 1300 квадратных метров. За последний год «ВДК ТП» увеличила объемы выпуска комплектов погружных перемешивающих устройств и насосов рецикла собственной разработки с 400 до 600 единиц.

В ходе выполнения работ по более чем 300 проектам компания выпустила еще пять тысяч различного оборудования. Из-за роста объемов производства в прошлом году фирма открыла еще 40 новых рабочих мест.

Гарбузов добавил, что предприятие занимается разработкой инновационных решений для химической, нефтехимической, горнодобывающей и энергетической промышленности, а также водоочистного оборудования.

Статус резидента особой экономической зоны, обратил внимание министр, подтвердил качество и высокий спрос на выпускаемые компанией аппараты и системы.

Промышленность Москва
15 февраля 2025, 17:04
Финал проекта «Народный Ледниковый» пройдет в саду «Эрмитаж» в Москве
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Финал проекта Ильи Авербуха «Народный Ледниковый» пройдет в воскресенье, 16 февраля, в саду «Эрмитаж» в центре Москвы. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В событии примут участие и профессиональные фигуристы, и любители фигурного катания. Мастерство на льду продемонстрируют 30 лучших участников, а победитель заберет главный приз - один миллион рублей.

«Народный Ледниковый» проводили в парках Москвы в рамках городского проекта «Зима в Москве» и фестиваля WinterFest. По итогам каждого из трех отборочных этапов в финал проходили по три пары с профессиональными спортсменами в их составе. Также бороться за победу будут шесть одиночников и три участника, за которых проголосовали россияне.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка расплакалась в эфире шоу «Народный Ледниковый». Ее настолько тронуло выступление Валентины Карнауховой, известной под псевдонимом Валя Карнавал.

Спортсмены Фигурное катание Фестивали Илья Авербух Парки Москва
15 февраля 2025, 15:21
Стала известна ежемесячная аудитория приложения «Моя Москва»
РИА «Новости»
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Приложением «Моя Москва» ежемесячно пользуются в среднем 1,3 миллиона жителей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего с 2019 года им воспользовались 115 миллионов раз, из них более 26 миллионов - в 2024-м. Сергунина напомнила, что с помощью приложения можно записываться к врачу, оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и делать многое другое.

«Приложение помогает решать повседневные задачи, не отнимая много времени и сил», - сказала она.

Чаще всего москвичи просматривали информацию об успеваемости ребенка в школе и его домашних заданиях - более 8,1 миллиона раз за год. Еще 6,7 миллиона раз пользователи записывались на прием к врачам, а также 5,2 миллиона раз передавали показания приборов учета электричества и воды.

Еще один крайне востребованный раздел - «Мои платежи». В 2024-м москвичи обратились к нему 2,4 миллиона раз.

Ранее в Москве подвели итоги фестиваля в честь китайского Нового года.

Москва
15 февраля 2025, 14:18
Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов
РИА «Новости»
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Пожарно-спасательные вертолеты Москвы больше не отправляют на ремонт в Ульяновск или Башкирию. Открытие собственного цеха на базе столичного авиацентра сократило стоимость и сроки работ в два раза, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в начале этого года специалисты московской ремонтной мастерской вернули в строй вертолет Ка-32А. Сейчас в цехе работают над еще одним воздушным судном.

«В цехе трудятся больше 90 специалистов, а современное оборудование позволяет выполнять ремонт ключевых узлов и агрегатов, обработку металлов и сварку алюминия», - подчеркнул Собянин.

В распоряжении московской авиационной службы экстренного реагирования есть 12 вертолетов. Воздушные суда используют для эвакуации пострадавших в различных происшествиях, а также для тушения пожаров.

Вертолеты Сергей Собянин Москва
15 февраля 2025, 10:14
Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино
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В районе Ростокино на северо-востоке Москвы открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы создания мест приложения труда появится больше тысячи рабочих мест.

По словам министра правительства столицы, главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, соглашение о его строительстве заключили еще в 2020 году.

Министр рассказал, что девелопер взял на себя обязательства возвести объект, в котором создадут рабочие места, в обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

«Для Москвы это уже второй торговый объект, построенный в рамках программы МПТ - в начале 2024 года в Кузьминках ввели в эксплуатацию торговый центр, рассчитанный на 2 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Гарбузов.

Целью программы стимулирования создания мест приложения труда стало формирование городской среды по принципу 15-минутного города, когда у жителей есть вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности от дома.

Для удобства людей ТРЦ интегрировали в состав транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад», а внутри расположили магазины, кафе, рестораны и пункты по оказанию бытовых услуг.

Директор по управлению проектами компании Pioneer Алексей Варламов отметил, что в зоне охвата торгового центра проживают более 400 тысяч человек. Благодаря соседству с парками и транспортной доступности он стал привлекательным местом для встреч и прогулок.

«На сегодняшний день подписаны договоры более чем на 80% торговых площадей. В ближайшее время начнут работать новые востребованные концепции, которые привлекут еще больше посетителей», - обратил внимание Варламов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила уже почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 140 соглашений инвесторами, которые запланировали строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости - учреждений культуры и спорта, новых промышленных предприятий, логистических комплексов и других объектов. Больше 2,2 триллиона рублей привлекут в развитие города и создание мест приложения труда, что в итоге позволит обеспечить Москву более 300 тысячами новых рабочих мест.

Застройщики могут направить заявку для участия в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Рабочие места Недвижимость Правительство Москвы Москва

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