Производитель систем водоочистки стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Кроме водоочистных и насосных систем, а также промышленных аппаратов для нефтехимии и обработки «ВДК ТП» выпускает высококачественную продукцию для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электролизные системы дезинфекции.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания выросла из стартапа выпускников Московского государственного технического университета имени Баумана.

Генеральный директор компании «ВДК ТП» Максим Новиков пояснил, что речь идет о редукторных погружных мешалках, насосах рецикла и образователях потока, которые необходимы для качественной работы очистных сооружений.

«Редукторные погружные мешалки разработали в R&D подразделении в конце 2021 года. Особое внимание уделили простоте обслуживания и ремонтопригодности. Характеристики оборудования подтверждены спроектированы по результатам CFD моделирования и натурными испытаниями на собственном испытательном стенде, - рассказал он.

Новиков добавил, что после запуска серийного производства компания продала более 500 единиц перемешивающих устройств в России и странах СНГ. В прошлом году оборудование предприятия установили на очистных сооружениях в городских округах Щелково и Лыткарино, а также в Геленджике.

Он подчеркнул, что новый статус даст фирме налоговые и таможенные преференции. Сэкономленные деньги компания направит на расширение производств и увеличение выпуска продукции.

При поддержке правительства Москвы она стала одним из крупнейших производителей отечественного рынка, который не только занимается выпуском сложной технической продукции, но и разрабатывает и выпускает собственное оборудование.

«Предприятие в 2023 году запустило в серийное производство спецоборудование, которое ранее не производили в стране. Это изделие требует особой точности в сборке из-за своей герметичности. Его разрабатывали с учетом специфики климата и требований российских водоканалов», - подчеркнул Дегтев.

Расположенное на площадке «Печатники» производство фирмы занимает 1300 квадратных метров. За последний год «ВДК ТП» увеличила объемы выпуска комплектов погружных перемешивающих устройств и насосов рецикла собственной разработки с 400 до 600 единиц.

В ходе выполнения работ по более чем 300 проектам компания выпустила еще пять тысяч различного оборудования. Из-за роста объемов производства в прошлом году фирма открыла еще 40 новых рабочих мест.

Гарбузов добавил, что предприятие занимается разработкой инновационных решений для химической, нефтехимической, горнодобывающей и энергетической промышленности, а также водоочистного оборудования.

Статус резидента особой экономической зоны, обратил внимание министр, подтвердил качество и высокий спрос на выпускаемые компанией аппараты и системы.