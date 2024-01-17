17 января 2024, 07:19

Производитель электроники из Москвы нарастил объем производства на 28% в 2023 году

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Инженерный центр «Автоматизированные системы контроля», который работает в Москве, в 2023 году выпустил около 5,5 тысячи единиц изделий. Министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что показатель на 28% превысил объемы 2022-го.

«В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы», - отметил Владислав Овчинский.

Он добавил что оборот московского производителя радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих в 2023 году вырос в 3,5 раза.

Таких показателей компания добилась в том числе благодаря собственным инвестициям, модернизации производства и увеличению мощностей. Штат инженерного центра вырос на 10% - до 122 сотрудников. Производитель также активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

Для малого, среднего и крупного бизнеса в городе создали комфортные условия развития. Для предпринимателей Москвы действуют более чем 20 системных мер поддержки, среди которых - целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.

Гендиректор предприятия Сергей Чеботарев отметил, что компания осваивает новые направления и выпускает передовую продукцию. Производственные мощности она наращивает в том числе благодаря закупкам высокоточного оборудования для своей лаборатории.

«Кроме того, развиваем кадровый потенциал - сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», - добавил он.

В Москве, городе с развитым производством, работают более 4000 промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Они выпускают широкий спектр продукции - от одежды, обуви и косметики до мебели, лекарств, медоборудования и сложной техники.

ИЦ «Автоматизированные системы контроля» выпускает программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации с датчиков.

С ее конвейера также сходят вращающиеся контактные устройства для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы. Предприятие производит тестеры печатных плат и другие изделия.

Промышленность
16 января 2024, 20:44
Более 40 площадок откроют в Москве для купания в Крещение
РИА «Новости»
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В Москве подготовили 42 площадки для проведения крещенских купаний 18 и 19 января. Специалисты оборудовали 49 майн и 10 купелей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Все места для купаний оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. Для москвичей будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, а также передвижные туалеты.

«Специалисты АО „Мосводоканал“ обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для некоторых объектов будет организовано водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нет возможности проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах», - уточнили в комплексе.

Спасатели будут дежурить во всех местах крещенских купаний. Они сопроводят людей к проруби и обратно, а также пронаблюдают за находящимися в водоемах.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы заранее провели проверку отведенных для купаний мест. Все проруби в целях безопасности расположили недалеко от берега.

Погода в Москве в крещенскую ночь будет довольно мягкой. В ночь на 19 января в столицу придет оттепель.

Спасатели Москва
16 января 2024, 19:05
Власти Москвы объяснили участие кубинцев в уборке снега в центре
РИА «Новости»
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Кубинцев с лопатами и в одежде от ГБУ «Жилищник» заметили в центре Москвы на Арбате и в Хамовниках. Это не связано с отсутствием необходимого числа сотрудников, сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на данные префектуры ЦАО.

Нехватки кадров в мегаполисе нет, указали в материале, а желающих помогать в сложившихся погодных условиях достаточно много.

«На текущий момент штат сотрудников ГБУ „Жилищник“ районов ЦАО города Москвы укомплектован на 100% (почти 17 тысяч человек). Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы», - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, приходят на помощь для уборки снега на добровольной возмездной основе нередко и студенты. В их рядах встречаются кубинцы, которым власти предоставляют необходимые инвентарь и спецодежду.

Ранее коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи.

ЖКХ Снегопад Москва
16 января 2024, 10:33
Дом на 331 квартиру возвели на юго-востоке Москвы
Freepik
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В Москве выдали разрешение на заселение жильцов в двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации в Нижегородском районе. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, в новом здании спроектировали 331 квартиру: 127 однокомнатных, 151 двухкомнатную, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. На первом этаже расположили нежилые помещения, которые предприниматели смогут использовать для коммерческих целей.

«В составе каждой [новостройки] - колясочная, место консьержа и лифтовый холл», - добавил Слободчиков.

Кроме того, в доме адаптировали четыре квартиры для проживания маломобильных жильцов. Внутренняя отделка здания отвечает стандартам программы реновации. В каждой секции дома с переменной этажностью расположили современные лифты.

Дом выполнен в Г-образной форме, а его фасады обшиты пиленым кирпичом природных цветов. Также на внешней стороне новостройки установили контейнеры для кондиционеров.

Для удобства маломобильных жителей на прилегающей территории создали безбарьерную среду. Внутренний двор закрыли от автомобилей, а придомовую зону обустроили: теперь там есть места для отдыха, спортивная и детская площадки.

Дом по реновации более чем на 500 квартир также построят на юго-западе Москвы.

Строительство Реновация в Москве Москва
16 января 2024, 02:55
Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь
РИА «Новости»
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На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температуры, а в ночь на Крещение, 19 января, в столицу придет оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов изданию Lenta.ru.

По данным синоптика, сейчас в Москве потепление, но уже в среду, 17 января, снова похолодает. В ночь на четверг, 18 января, температура опустится до -12…-17 градусов. Потом - снова резкое потепление. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до 1 градуса. В пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Но потепление тоже долго не продлиться. К выходным или, во всяком случае, к понедельнику, термометры будут показывать температуру до -20 градусов.

«Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», - рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что в Московской области оборудуют 231 место для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи.

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