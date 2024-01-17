Производитель электроники из Москвы нарастил объем производства на 28% в 2023 году

«В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы», - отметил Владислав Овчинский.

Он добавил что оборот московского производителя радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих в 2023 году вырос в 3,5 раза.

Таких показателей компания добилась в том числе благодаря собственным инвестициям, модернизации производства и увеличению мощностей. Штат инженерного центра вырос на 10% - до 122 сотрудников. Производитель также активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

Для малого, среднего и крупного бизнеса в городе создали комфортные условия развития. Для предпринимателей Москвы действуют более чем 20 системных мер поддержки, среди которых - целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.

Гендиректор предприятия Сергей Чеботарев отметил, что компания осваивает новые направления и выпускает передовую продукцию. Производственные мощности она наращивает в том числе благодаря закупкам высокоточного оборудования для своей лаборатории.

«Кроме того, развиваем кадровый потенциал - сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», - добавил он.

В Москве, городе с развитым производством, работают более 4000 промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Они выпускают широкий спектр продукции - от одежды, обуви и косметики до мебели, лекарств, медоборудования и сложной техники.

ИЦ «Автоматизированные системы контроля» выпускает программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации с датчиков.

С ее конвейера также сходят вращающиеся контактные устройства для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы. Предприятие производит тестеры печатных плат и другие изделия.