Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов

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Одним из ключевых событий в рамках программы станет недельный мастер-класс под названием «Спортивный вектор», предусматривающий ряд спортивных активностей для людей с инвалидностью.

А 1 декабря откроет свои двери для всех желающих столичный симуляционный центр. Работники центра обучат интересующихся профессиональному уходу.

Также в преддверии праздника в Москве запустили особый сервис - агрегатор возможностей, который станет источником информации о различных программах поддержки, доступных для людей с инвалидностью.

«Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке», - объяснила Анастасия Ракова.

Удобный инструмент позволит горожанам легко находить необходимые мероприятия, услуги и ресурсы, соответствующие их индивидуальным потребностям.

А в Подмосковье стартовал форум по реабилитации детей-инвалидов. На нем врачи обменяются опытом работы.