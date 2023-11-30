Программа стимулирования рабочих мест охватила все районы Москвы

В рамках соглашений возведут три миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости - новые производства, складские комплексы, офисные здания, торговые центры, а также объекты в сфере образования, культуры и спорта. Проекты стали способствовать идее «15-минутного города» - пешеходной доступности всех ключевых городских объектов для жителей.

Инициатива, утвержденная в 2019 году, создавалась для привлечения застройщиков к реализации значимых для города проектов. Взамен за свои вложения в развитие жилой и коммерческой инфраструктуры инвесторы стали получать от города определенные преференции. При этом на каждый рубль льгот, предоставляемых городом инвесторам, приходится 5,5 рубля частных инвестиций. В 2022-23 годах город разработал ряд новых мер для поддержки инвесторов.

Объем инвестиций в развитие столичной экономики достигнет около одного триллиона рублей, что позволит создать приблизительно 120 тысяч новых рабочих мест. Большая часть из них - свыше 77 тысяч - появится в офисных и торговых центрах, а также на производствах, где откроют более 12,8 тысячи рабочих мест.

Также около 50 рабочих мест появится после постройки нового производства проволоки в Протвине. Его запустят в 2024 году.