27 января 2024, 17:41

Программа реновации охватила 520 домов на юго-западе Москвы

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В Юго-Западном округе Москвы программа реновации затронула 520 домов. В них проживают более 117 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве - 16 домов, в проектировании - еще 27», - уточнил он.

Глава города отметил, что в столице приступили к возведению новой социальной инфраструктуры. В частности, в Южном Бутове на улице Поляны появился детский сад. В перспективе планируют построить две школы. Они расположатся в Проектируемом проезде № 552 и на улице Маршала Савицкого. На улице Брусилова возведут общественно-физкультурный комплекс.

По словам мэра, спорткомплекс «Максимум» на Остафьевской улице построили на 30%, а ФОК на Южнобутовской улице - более чем наполовину готов.

В Обручевском районе появится образовательный комплекс, в который войдут школа на тысячу учеников и детский сад для 275 воспитанников. Там же построят физкультурно-оздоровительный комплекс и офисное здание. В Конькове планируют возвести новый спорткомплекс.

Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году также стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек.

Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
27 января 2024, 17:18
Сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве
Freepik
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Студент Московского авиационного института (МАИ) изобрел сервис Food4You для торговых точек и общепита по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Это позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям — избежать утилизации портящегося товара и заработать, сообщило агентство «Москва».

Студент Московского авиационного института (МАИ) изобрел сервис Food4You для торговых точек и общепита по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Это позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям - избежать утилизации портящегося товара и заработать, сообщило агентство «Москва».

В вузе журналистам уточнили, что сервис представляет собой работу агрегатора. То есть компании будут регистрироваться на нем и публиковать сведения о своих продуктах, а пользователи смогут выбрать в приложении необходимые продукты и приобрести их дешевле, чем в магазинах. Или вовсе бесплатно.

В сервис планируют внедрить нейросеть, которая будет самостоятельно определять, какие из товаров в базе могут остаться нераспроданными, и снижать стоимость.

Представители МАИ пояснили журналистам, что сейчас создан прототип сервиса с чат-ботом, сайтом, B2B- и B2C-приложениями. Новинку начали тестировать, а также стартовали переговоры с потенциальными партнерами.

Устройство для надевания обуви без помощи рук создали в Москве. Автор изобретения - студентка института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ.

Искусственный интеллект Продукты Технологии Москва
27 января 2024, 16:50
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
РИА «Новости»
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В субботу Россия отмечает 80-летие со дня освобождения Ленинграда. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, москвичей и жителей Санкт-Петербурга с памятной датой. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.

«Почти 900 дней неимоверных испытаний - бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких - не сломили защитников и жителей осажденного города», - говорится в документе.

Мэр напомнил, что в то непростое время люди оказывали друг другу поддержку, вступали в бои с твердой уверенностью в победе над врагом.

Глава города подчеркнул, что страна гордится подвигом ленинградцев и чтит память тех, кому не суждено было дожить до освобождения города от блокады.

В Москве сейчас проходит множество мероприятий в честь знаменательного события. Горожане могут принять участие в церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам. В эти дни москвичам предлагают посетить тематические выставки, концерты и кинопоказы.

Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады также представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам.

Сергей Собянин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 13:56
Москвичей пригласили послушать онлайн-лекции об экологическом просвещении
Freepik
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Комплекс городского хозяйства Москвы представил видеоуроки на тему грамотной сортировки отходов. Горожане также узнают, что производят из вторсырья, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экоблогер Роман Саблин в семи лекциях разъяснит все этапы сортировки мусора: от способов до программы раздельного накопления отходов, которую реализуют в Москве. Пользователи узнают, как выбрать место в доме или офисе для удобной сортировки отходов.

Москвичи смогут посмотреть видеоэкскурсии по предприятиям и узнать об этапах, которые проходит мусор, когда его привозят в места переработки.

Также зрителям представят повседневные бытовые предметы из переработанных пластика, бумаги и стекла.

Программу по раздельному накоплению отходов запустили в Москве четыре года назад. Все дворы и зоны возле объектов соцсферы оснастили площадками с брендированными контейнерами.

Видеоуроки об экологическом просвещении опубликовали на сайте «Чистая Москва» и Rutube-канале ведомства.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 января также отметят День энергетики. В честь этого события пройдет фестиваль «Самый теплый день».

Мусор Москва
27 января 2024, 13:26
Главархив Москвы опубликовал книгу «Непобедимый город над Невой…» к 80-летию снятия блокады
Freepik
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Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На протяжении многих лет мы делимся документами о тех трагических событиях, которые сохранились в Главархиве Москвы», - отметил начальник Главархива столицы Ярослав Онопенко.

Он уточнил, что пользователи могут найти в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» книгу воспоминаний «Участники Победы. Блокадный Ленинград». Там же представлена выставка, посвященная помощи москвичей жителям блокадного города. О подвигах ленинградцев можно послушать подкаст «Голоса Победы».

Новая книга содержит документы, которые расскажут, как из столицы отправили колонну машин с продуктами и для эвакуации ленинградцев по Дороге жизни. В издание вошло приветствие москвичей жителям Ленинграда в честь годовщины полного освобождения города от блокады, статьи о помощи исполкома Моссовета в деле о восстановлении Мариинского дворца.

Первая часть книги познакомит с воспоминаниями солдат Ленинградского и Волховского фронтов, которые участвовали в боях во время прорыва блокады в 1943-м и окончательном освобождении города.

Книгу можно найти в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

Люди, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм , навсегда останутся нравственным примером для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге.

Блокада Ленинграда Москва

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