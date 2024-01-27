Программа реновации охватила 520 домов на юго-западе Москвы

«На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве - 16 домов, в проектировании - еще 27», - уточнил он.

Глава города отметил, что в столице приступили к возведению новой социальной инфраструктуры. В частности, в Южном Бутове на улице Поляны появился детский сад. В перспективе планируют построить две школы. Они расположатся в Проектируемом проезде № 552 и на улице Маршала Савицкого. На улице Брусилова возведут общественно-физкультурный комплекс.

По словам мэра, спорткомплекс «Максимум» на Остафьевской улице построили на 30%, а ФОК на Южнобутовской улице - более чем наполовину готов.

В Обручевском районе появится образовательный комплекс, в который войдут школа на тысячу учеников и детский сад для 275 воспитанников. Там же построят физкультурно-оздоровительный комплекс и офисное здание. В Конькове планируют возвести новый спорткомплекс.

Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году также стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек.