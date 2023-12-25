Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры

По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».

Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.

Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.

На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.