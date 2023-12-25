25 декабря 2023, 09:02

Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры

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На портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».

Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.

Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.

На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.

Животные Зоопарки Москва 2023
25 декабря 2023, 08:33
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог
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Жителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник из-за большого автомобильного потока в преддверии праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Движение в городе рабочее. В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме. В частности, МЦК, метрополитен и МЦД функционируют по графику. По «выделенкам» электробусы, автобусы и трамваи курсируют быстрее.

Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркие плакаты привлекут внимание юных пассажиров.

Москва 2023 Дептранс Москвы
24 декабря 2023, 10:58
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Москву на будущей неделе ждет мягкая зима с мокрым снегом. В новогоднюю ночь морозов не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел «Интерфакс».

По словам синоптика, температура воздуха в столице выше нормы на 2-4 градуса. Возможно небольшое похолодание.

«Ночные температуры в диапазоне от -5 градусов до -3 градусов, а днем от -3 до 0», - рассказал Вильфанд.

В воскресенье после небольшой оттепели температура воздуха понизится до -3 градусов. В Московской области термометры покажут -5 градусов. В столичном регионе пройдет мокрый снег.

Всю следующую неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Вильфанд добавил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали, что к 21 декабря в Москве выпало 106% от месячной нормы.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
22 декабря 2023, 17:41
Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В крытом парке развлечений «Остров мечты» в Москве открыли седьмой туристско-информационный центр. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Специалисты центра готовы рассказать об инфраструктуре столицы, помочь разобраться с картой и зарегистрировать пользователя на цифровом туристическом сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях города», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в инфоцентре помогут построить подходящий маршрут по Москве, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон. Он расположился около главного входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Остальные информационные центры находятся в парке «Зарядье», на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, мобильные центры работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах. За 10 месяцев этого года их услугами воспользовались почти 800 тысяч посетителей.

Ранее для жителей и гостей столицы подготовили новогодние маршруты в программе «Играй в Москву!»

Туризм Москва 2023 Парки
22 декабря 2023, 17:08
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень опасности, который ввели в Москве и области из-за гололеда, продлили до вечера понедельника. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Действие предупреждения о потенциально опасной погоде продлится до 21:00 понедельника, 25 декабря. Также жителей Московского региона предупредили об изморози.

Местами гололед будет сильным. Он образовался из-за «коварной оттепели» , начавшейся в регионе на минувших выходных. Из-за нее на крышах появились сосульки и наледь.

На следующей неделе в Москве в целом похолодает. С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов.

Зимняя погода будет в столице и в Новогоднюю ночь.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

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