Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 15 октября

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«Скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок. С 2011 года изменения тарифов существенно ниже уровня инфляции, они остаются самыми доступными среди самых больших городов России», - уточнили в ведомстве.

Так, с 15 октября цена одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней увеличится на два рубля. Самой выгодной по-прежнему будет разовая поездка по биометрии - 50 рублей.

Стоимость проезда на регулярном речном транспорте останется неизменной. Также шестой год подряд сохранится цена билетов на 365 дней: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус - Трамвай». Кроме того, их можно заморозить на 14 дней.

Ранее в столичном метрополитене практически завершили тестирование активации пополнения карты «Тройка» через турникеты. Тестировщики провели уже пять тысяч активаций.