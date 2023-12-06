06 декабря 2023, 11:08

Проекты строительства двух логистических и офисного комплексов одобрили в Москве

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В Москве по программе создания мест приложения труда появятся два логистических и один офисный комплекс в ТиНАО и Обручевском районе. Объекты возведут инвесторы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«В Обручевском районе построят многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров, а в Новой Москве - два логистических комплекса площадью 194,4 тысячи квадратных метров», - рассказал он.

По его словам, в одном из низ появится до 1550 рабочих мест, а в других - до 9400. Логистические комплексы построят рядом с деревнями Терехово и Сенькино-Секерино, а многофункциональный офис - на улице Академика Семенихина.

Кроме этого, в Новой Москве построят еще два многофункциональных центра площадью 13,1 тысячи квадратных метров и 12,4 тысячи квадратных метров. Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 12:08
Бочкарев рассказал о сносе домов по программе реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала реализации программы реновации расселили и демонтировали 325 домов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«192 из них были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 млн кв. метров жилья» - уточнил он.

По его словам, в новое жилье, которое построят на освободившихся площадях, смогут переехать около 43 тысяч участников программы.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил важность поддержки темпов сноса расселенных домов, так как от этого зависит выполнение планов по обеспечению горожан жильем. Он добавил, что рабочие часто сносят сразу несколько зданий.

Кроме того, в Москве уже расселили почти 550 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи жителей столицы.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
06 декабря 2023, 10:09
Собянин рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице продолжают строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Возведение объекта планируют завершить в 2024 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Новый медицинский корпус рассчитан на 50 коек. Здесь разместится уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии», - подчеркнул он.

Собянин рассказал, что строительство здания начали в 2021 году. Его общая площадь составит 12 889,9 квадратного метра. Специалисты уже смонтировали внутренние инженерные системы. По окончанию работ завершится формирование медицинского кластера в Коммунарке.

Кроме того, в середине октября в Москве, в районе Покровское-Стрешнево, ввели в эксплуатацию два корпуса ФГБНУ «Научный центр неврологии». Они расположены на Волоколамском шоссе, дом № 80, строения 2 и 3.

Здравоохранение Строительство Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 13:24
Высота снежного покрова в Москве обновила максимум зимы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за прошедшие сутки сугробы подросли еще на один сантиметров и достигли максимума нынешней зимы, — 37 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

В Москве за прошедшие сутки сугробы подросли еще на один сантиметров и достигли максимума нынешней зимы, - 37 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, высота сугробов не изменилась на метеостанциях Тушино и МГУ, а в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, даже уменьшилась на пять сантиметров.

«Скорее всего „городской остров тепла“, наиболее заметный в центре мегаполиса, способствовал более активному уплотнению снежного покрова», - прокомментировал синоптик.

Накануне в столице сугробы достигали высоты в 40 сантиметров. Синоптики зафиксировали беспрецедентную для начала декабря толщину снежного покрова. На метеостанции ВДНХ она составила 36 сантиметров, в районе Тушино - 35, около МГУ - 41, а в самом центре столицы, на Балчуге, снег достиг высоты в 43 сантиметра.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 12:12
Жилой комплекс со смотровой галереей возведут на северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы построят новый жилой комплекс Tate. Он будет состоять из трех жилых корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Девелопер «КОРТРОС» начнет строительство на участке по адресу: улица Веткина, земельный участок 2/1.

Общая площадь проекта составит приблизительно 98,2 тысячи квадратных метров. В нем построят 1104 квартиры, а для автовладельцев создадут подземный паркинг на 545 машиномест.

Особенностью проекта станет смотровая галерея, которая расположится на высоте 39 этажа. Оттуда жители и гости комплекса смогут любоваться панорамными видами города.

В комплексе, кроме жилых помещений, запланировали объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, объекты бытового обслуживания, заведения общественного питания, фитнес-центры и многое другое.

Кроме того, еще два дома построят в подмосковном ЖК «Горки Парк» к 2026 году.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев

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