Проекты строительства двух логистических и офисного комплексов одобрили в Москве
В Москве по программе создания мест приложения труда появятся два логистических и один офисный комплекс в ТиНАО и Обручевском районе. Объекты возведут инвесторы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«В Обручевском районе построят многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров, а в Новой Москве - два логистических комплекса площадью 194,4 тысячи квадратных метров», - рассказал он.
По его словам, в одном из низ появится до 1550 рабочих мест, а в других - до 9400. Логистические комплексы построят рядом с деревнями Терехово и Сенькино-Секерино, а многофункциональный офис - на улице Академика Семенихина.
Кроме этого, в Новой Москве построят еще два многофункциональных центра площадью 13,1 тысячи квадратных метров и 12,4 тысячи квадратных метров. Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года.