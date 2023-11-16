Проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити» утвердили
В районе «Москва-Сити» построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов», - рассказал он.
Всего в районе «Москва-Сити» появится более 4,5 километра дорог. Кроме этого, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» сообщил, что с начала 2023 года в РФ построили почти в три раза больше дорог, чем в прошлом году.