Проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити» утвердили

Еще семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

В ближайшие два года в Москве планируют завершить возведение семи автомобильных мостов через разные реки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что они улучшат транспортную доступность десятков районов Москвы, обеспечат связь магистралей и создадут новые маршруты для передвижения по городу.

Кроме этого, в конце этого года планируют начать строительство мостов через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы, а также через Москву-реку вблизи улицы Новозаводская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве еще одного сооружения, который свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму.