Проект станции метро «Гольяново» подготовили в Москве

Москва заключит офсетный контракт с Карелией

Москва планирует заключить офсетный контракт с Республикой Карелия на поставку щебня. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва и Карелия станут первыми регионами России, которые подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов», - подчеркнул он.

Новый офсет обеспечит гарантированные поставки материала для ремонта дорог по стабильным ценам. Победитель конкурса должен будет в течение трех лет создать новое предприятие на территории Карелии по выпуску щебня, закупив необходимое оборудование.

Правительство Москвы планирует закупать у него около 13,7 миллиона тонн материала в течение десяти лет. Общий объем инвестиций в реализацию контракта оценили более чем в три миллиарда рублей.

Правительство Москвы заключило уже 14 офсетных контрактов. Например, на площадке «Руднево» открыли производство абсорбирующего белья.