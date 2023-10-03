Проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку утвердили
Проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку утвердили. Он свяжет Пресненскую набережную и набережную имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Всю территорию рядом приведем в порядок. Создадим там необходимую инфраструктуру и дополнительные пешеходные тротуары», - подчеркнул он.
Длина нового сооружения составит 300 метров. Для его строительства рабочие реконструируют нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста.
Благодаря новому объекту, горожанам станет проще добираться до «Москва-Сити» и театра «Мастерская Фоменко», а также некоторых станций метро, МЦК и МЦД.
Ранее благоустройство территории у прудов-регуляторов завершили на юго-востоке Москвы. Там создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом.