Проект «Открой#Моспром» победил во всероссийской премии развития молодежного туризма

По его словам, с 2019 года состоялись свыше трех тысяч офлайн- и онлайн-экскурсий.

«В этом году значимость этой работы подтвердила еще одна награда, полученная на всероссийской премии за лучший тур на промышленное производство», - отметил он.

Министр сообщил, что проект совершенствуется ежегодно, в него вовлекаются новые предприятия и организуются новые мероприятия. Только в этом году список компаний, участвующих в проекте, расширился на 15%.

При оценке всех номинантов жюри оценивало отдельно взятую экскурсию. На ней оно обращало внимание на многие факторы, например, насколько молодежь вовлечена в происходящее и насколько мероприятие познавательно.

Проект на постоянной основе приглашает гостей на 130 фабрик и заводов пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности.

Организаторы проводят и онлайн-экскурсии. Все желающие могут в любое время увидеть, как производят мороженое, лекарства или косметику, а также узнать подробнее о работе предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.