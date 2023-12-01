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«Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни в 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям», - отметил Собянин.

Мэр Москвы сделал это заявление в рамках выступления на Втором национальном конгрессе «Национальное здравоохранение - 2023». В мероприятии приняли участие делегаты из разных стран.

По данным Собянина, число жителей Москвы старше 80 лет достигло нескольких сотен тысяч.

Для москвичей «серебряного возраста» в столице организовали множество проектов. В центрах московского долголетия прошел фестиваль «Кухни народов России» , в рамках которого пенсионеров познакомили с национальными блюдами.