Продолжительность жизни москвичей почти достигла европейской — Собянин
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.
«Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни в 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям», - отметил Собянин.
Мэр Москвы сделал это заявление в рамках выступления на Втором национальном конгрессе «Национальное здравоохранение - 2023». В мероприятии приняли участие делегаты из разных стран.
По данным Собянина, число жителей Москвы старше 80 лет достигло нескольких сотен тысяч.
Для москвичей «серебряного возраста» в столице организовали множество проектов. В центрах московского долголетия прошел фестиваль «Кухни народов России» , в рамках которого пенсионеров познакомили с национальными блюдами.