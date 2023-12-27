Пробок на московских дорогах стало меньше почти на 30%
В этом году в Москве на 25-30% сократилось количество заторов на дорогах. Автомобильный поток за 12 месяцев уменьшился примерно на 5%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах» - подчеркнул он.
Ликсутов отметил улучшение в движении городского транспорта, а также сокращение заторов в мегаполисе.
По его словам, в уходящем году зафиксировали 240 миллионов поездок. Такой показатель означает примерно 800 тысяч дополнительных поездок в будни.
Кроме того, Ликсутов рассказал, что в ближайшие два года в Москве планируют внедрить беспилотный трамвай. Вдобавок летом жители столицы смогут воспользоваться виртуальной картой «Тройка» для оплаты проезда.