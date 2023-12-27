Пробок на московских дорогах стало меньше почти на 30%

«Могу сказать, что вот эти 5% - в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах» - подчеркнул он.

Ликсутов отметил улучшение в движении городского транспорта, а также сокращение заторов в мегаполисе.

По его словам, в уходящем году зафиксировали 240 миллионов поездок. Такой показатель означает примерно 800 тысяч дополнительных поездок в будни.

Кроме того, Ликсутов рассказал, что в ближайшие два года в Москве планируют внедрить беспилотный трамвай. Вдобавок летом жители столицы смогут воспользоваться виртуальной картой «Тройка» для оплаты проезда.