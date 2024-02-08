Прирост свежевыпавшего снега в Москве превысил 60% от месячной нормы

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«С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что 150 тысяч коммунальщиков активно очищают от снега дороги, тротуары, дворы, крыши жилых зданий. Для уборки снега задействовали 14 тысяч спецмашин, а также привлекли дополнительные силы и технику городских инженерных компаний.

С особым вниманием дворники подходят к уборке снега на пешеходных зонах, тротуарах и остановках. Весь день специалисты будут очищать от снега и наледи скатные кровли многоэтажек и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где проводятся работы, огородили лентами и спецзаграждениями.

Бирюков отметил, что в 11:00 стартует механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.