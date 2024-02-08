08 февраля 2024, 11:06

Прирост свежевыпавшего снега в Москве превысил 60% от месячной нормы

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За полтора дня в Москве прирост свежевыпавшего снега превысил 60% месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.


«С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что 150 тысяч коммунальщиков активно очищают от снега дороги, тротуары, дворы, крыши жилых зданий. Для уборки снега задействовали 14 тысяч спецмашин, а также привлекли дополнительные силы и технику городских инженерных компаний.

С особым вниманием дворники подходят к уборке снега на пешеходных зонах, тротуарах и остановках. Весь день специалисты будут очищать от снега и наледи скатные кровли многоэтажек и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где проводятся работы, огородили лентами и спецзаграждениями.

Бирюков отметил, что в 11:00 стартует механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва
10 февраля 2024, 10:53
Лыжню с пунктом проката снаряжения открыли на Северном речном вокзале в Москве
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Напротив Северного речного вокзала в акватории канала имени Москвы открыли лыжную трассу с пунктом проката снаряжения. Каждые выходные там будут проходить бесплатные тренировки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Трасса представляет собой три круга, протяженность которых составила - один, два и четыре километра. Посетители смогут выбрать подходящую для себя дистанцию. На тренировки можно прийти со своими лыжами или арендовать снаряжение бесплатно в пункте проката.

Лыжня будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится около причала № 10. Всех желающих каждые выходные бесплатно будет тренировать преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. Занятия начинаются по субботам и воскресеньям с 12:00.

Отреставрированный Северный речной вокзал пользуется популярностью у отдыхающих. В прошлом году на его территории провели свыше 320 мероприятий, которые посетили почти три миллиона человек.

На катках и лыжных дорожках в московских парках также постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей.

Спортсмены Москва
10 февраля 2024, 09:54
Московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в этом году
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Открытие нового городского вокзала Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) состоится в 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», - уточнил он.

Глава города отметил, что пассажиры смогут со станции МЦД-3 «Митьково» бесплатно сделать пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, на наземный транспорт. К примеру, добраться до трамваев можно будет примерно за пару минут.

По словам мэра, около станции обустроят безопасные зоны для пешеходов, автобусные остановки перенесут поближе к железной дороге. На территории проведут благоустройство, включая озеленение с высадкой деревьев и установку освещения.

«„Митьково“ станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК», - заключил он.

На севере Москвы также начали строить городской вокзал «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.

Строительство МЦД Сергей Собянин Москва
10 февраля 2024, 09:27
Московская компания разработала и наладила выпуск кремниевых конденсаторов
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Столичное АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» разработало и наладило производство кремниевых конденсаторов. С третьего квартала 2023 года объем производства превысил миллион штук, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Спрос рождает предложение Спрос на электронные компоненты российского производства довольно высокий, и это простимулировало развитие отечественной отрасли микроэлектроники, отметил Овчинский.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации», - сообщил глава департамента.

Выпуск продукции начался в третьем квартале 2023 года, за этот период объем выпущенной продукции превысил миллион штук, добавил Овчинский.

Использование кремниевой пластины позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. Статус резидента особой экономической зоны дает значительные налоговые льготы, НИИМЭ получил этот статус в 2015 году, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«За три квартала предыдущего года компания создала 96 новых рабочих мест, инвестиции за этот же период составили около 34,6 миллиона рублей», - добавил Дегтев.

Дешевле и надежнее Гендиректор компании Александр Кравцов отметил, что использование кремниевых пластин и новые технологии позволили увеличить удельную емкость аккумуляторов и повысить их надежность.

«В настоящее время компания продолжает развивать технологию, улучшать характеристики и планирует повысить объемы производства до 1,5 миллиона изделий в год», - добавил Кравцов.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она расположена на шести площадках столицы, общая площадь которых составляет более 275 гектаров.

Инвестиции Промышленность Технологии Москва
10 февраля 2024, 08:57
Москвичей пригласили отметить Китайский Новый год
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В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Посетителей ждут свыше 300 разных мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии и кулинарные шоу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В рамках перекрестных годов планируется провести цикл культурных мероприятий в обеих странах. Фестиваль в честь китайского Нового года станет первым в серии событий», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она назвала Китай одним из более перспективных направлений для развития туризма и партнерских отношений. В 2023-м примерно 200 тысяч жителей КНР выбрали для путешествия Москву, что в пять раз больше, чем годом ранее. Помимо организованных групп, столицу стали чаще посещать деловые туристы. В прошлом году примерно вчетверо по сравнению с допандемийными временами увеличился средний чек гостей из Китая.

Первое крупное торжество в честь китайского Нового года в Москве станет историческим событием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Китаем.

К фестивалю на Тверской улице и Новом Арбате преобразили здания тематической подсветкой. На Тверском бульваре появился тоннель в стиле китайского Нового года, а Камергерский переулок украсили сотни китайских фонариков и светящиеся арки.

Китайская сторона также подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани. Атлеты из КНР также поучаствуют и в других турнирах, которые пройдут в России в этом году.

Фестивали Китай Москва

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