Применяющий аддитивные технологии резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил производство почти на четверть

По его словам, продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности.

«О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 года предприятие произвело продукции на 118 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил Овчинский.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежемесячно свыше 20 тысяч шаблонов для элайнеров. Так называются съемные ортодонтические аппараты, которые используют в стоматологии для коррекции положения зубов. Шаблоны изготавливают с помощью промышленного 3D-принтера, приобретенного в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 году.

«Компания является резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ с 2020 года. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 году резидент закупил пять новых промышленных систем», - рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в качестве материальной основы для аддитивных технологий на производстве используют фотополимерную смолу, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Расширение парка оборудования и рост количества коммерческих заказов позволили компании выпустить более пяти тысяч различных инженерных деталей в 2023 году, добавил Дегтев.

В прошлом году компания закупила 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати. Благодаря этому резидент особой экономической зоны столицы выпустил в два раза больше сложных деталей - заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, - чем в 2022-м.

Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж, сообщил гендиректор компании Ашхен Овсепян. По его словам, повышенным спросом пользуется печать компонентов и деталей к зарубежному и российскому оборудованию, автомобилям и технике.

В сравнении с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, отметил Овсепян. Компоненты печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что повышает прочность, указал генеральный директор компании.

«Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», - обратил внимание Овсепян.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны расположены на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь превышает 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет признают лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.