Приход весны в Москву затянется из-за высоких сугробов

По словам синоптика, на погоду в столице в марте повлияют температурный режим океанов, характеристики стратосферы и индексы циркуляции. Основываясь на опыте тридцатилетних наблюдений, Вильфанд подчеркнул, что конец зимы часто бывает снежным, с высокими сугробами. В этом году в феврале–марте также возможны заметные перепады температур, оттепели и снегопады.

Прогноз на весну делать пока рано, отметил синоптик. Достаточно надежным будет прогноз погоды на 6-7 дней, а опасных явлений - на 2-3 дня.

Сегодня «предвестника плохой погоды» - лунное гало - заметили жители Подмосковья. На столицу надвигается теплый фронт. В среду, 21 февраля, в столице потеплеет до -3 градусов и пройдет снег.