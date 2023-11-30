Прием заявок на бракосочетание в «Новых адресах счастья» открыли в Москве

«На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80% пожеланий молодоженов», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что свыше тысячи обращений поступило о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях Москва-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Например, в особняке Спиридонова по многочисленным просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть.

Кроме этого, самой популярной датой для регистрации свадьбы в 2024 году стало 24 апреля.

Всего с 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тысяч пар. Выбрать необычное место для росписи можно на платформе.