Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях в Москве

«Мы улучшаем условия движения в городе с учетом предложений жителей и автоэкспертов, над каждым изменением работает большая команда специалистов», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пересекать сплошную линию запрещается правилами дорожного движения. В тоннелях, где есть сплошная разметка, водителям приходится вставать в нужный ряд еще до въезда. С прерывистой линией перестроиться можно прямо внутри тоннеля.

Прежде чем заменить разметку, специалисты ЦОДД исследуют каждый участок на безопасность. Если там есть опасные радиусы поворота, помехи для обзора, плохое освещение, а также если тоннель слишком протяженный или аварийный, то переразметка усугубит ситуацию и создаст риски для водителей. По этой причине прерывистые линии наносят только, когда соблюдены все критерии безопасного проезда.

Заммэра отметил, что за четыре года замена сплошных линий на прерывистые коснулась 24 тоннелей.

Он также ранее сообщил, что выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров.