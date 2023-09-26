Представители более 30 стран посетят московский модный саммит в Зарядье в ноябре

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Международный форум BRICS Fashion Summit под эгидой Московской недели моды пройдет в столице в конце ноября. Как рассказали на сайте мэра столицы , на модный саммит ждут гостей из 30 стран мира.

Как ожидается, мероприятие, которое состоится с 28 ноября по 4 декабря, привлечет опытных и молодых дизайнеров, представителей легкой промышленности, готовых работать с модной индустрией, блогеров, а также преподавателей.

Исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина уверена, что широкая география форума может дать новый импульс отечественной индустрии моды, а также укрепит отношения с дружественными регионами мира.

«Участниками саммита станут представители более 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ», - пояснила она.

Кроме показов коллекций на BRICS Fashion Summit пройдет обширная деловая программа, а также лекции для любителей моды и самих представителей этой сферы. Заявки на участие для дизайнеров, которые хотят представить профессиональному сообществу свои работы, можно подать до 5 октября на сайте саммита.

Ранее проектный офис « Молодежь Москвы » рассказал, что организует серию мероприятий для жителей столицы от 16 до 35 лет. В программе - мастер-классы, лекции, кинопоказы, клубы по интересам.

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