31 мая 2024, 17:37

Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города

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Шесть предприятий отрасли микроэлектроники и приборостроения в 2023 году привлекли инвестиции более чем на 12 миллиардов рублей благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на расширение производств и покупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов - льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», - пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», - отметил Овчинский.

Среди компаний, которым удалось привлечь инвестиции, - производители электронных компонентов для автомобилей, измерительных приборов, оборудования для автоспецтехники. Предприятие, выпускающее высокоскоростные оптические трансиверы на ОЭЗ «Технополис Москва», вложило почти три миллиарда рублей в закупку оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда. Еще одна компания привлекла почти такую же сумму для запуска линии производства IT-оборудования.

В Москве создаются комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей разработали антикризисные инструменты, действует более 20 системных мер поддержки от города. В частности, они могут получить целевые займы и субсидии. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.

Инвестиции Кредиты Бизнес Москва
31 мая 2024, 16:42
Вода для смельчаков. Москвичей призвали не купаться в столичных водоемах в ближайшие дни
Freepik
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В Москве установилась теплая погода, среднесуточные показатели которой не всегда бывают в июле. Однако купаться в водоемах пока не стоит, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости» , что столичные водоемы прогреются до 21-22 градусов. Эта температура выше, чем на черноморском побережье, где вода сейчас 19.

Как отметил Шувалов, водоемы Москвы действительно могут прогреться до таких значений. Однако скорее речь идет о мелководных озерах или прудах. Среднесуточная температура 22-23 градуса - такое не часто бывает даже в июле.

«Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре», - отметил он.

Шувалов рекомендовал подождать минимум три-четыре дня, чтобы на мелководье устоялась вполне комфортная температура. И уже в следующие выходные вода, вероятно, будет более приятная для окунания, резюмировал он.

Погода Погода в Москве Москва Водоемы
31 мая 2024, 09:22
Воздух в Москве впервые за год прогрелся до +30 градусов
РИА «Новости»
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Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в +30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в 30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что рекордный показатель засекли на метеостанции Балчуг в центре Москвы.

«Максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту - на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных 30,1 [градуса]», - указал он.

На базовой метеостанции ВДНХ тоже зафиксировали высокую температуру, но она составила только 28,5 градуса. Тишковец подчеркнул, что 31 мая в столице тоже ожидается аномальная жара, а столбики термометров снова попытаются «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее синоптик предположил, что 1 и 2 июня в Москве пройдут грозы , сопровождаемые шквалистым ветром. На выходных в столице также ожидаются «мозаичный град». По словам специалиста, такая теплая погода бывает в Москве исключительно редко - примерно раз в пять лет.

Погода Погода в Москве ВДНХ Москва
31 мая 2024, 09:16
Синоптик не исключил «мозаичный град» в Москве на выходных
Unsplash
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На выходных в Москве пройдут грозовые дожди. Они будут сопровождаться мозаичным градом, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист предположил, что 1 и 2 июня в Москве может выпасть мозаичный град диаметром до 2-3 миллиметров. Также в городе пройдут грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. По его словам, воздух на выходных в ночное время прогреется до 14... 17 градусов. Днем столбик термометра повысится до 26... 29 градусов. Тишковец добавил, что эти показатели на 6-7 градусов превышают климатическую норму.

«Так тепло в столице лето стартует не чаще одного раза в пять лет», - заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально жаркая погода в Москве установилась из-за «пропекающих лучей». В качестве второй причины он указал антициклон, пришедший в Россию из Туркмении и Центральной Азии.

Погода Погода в Москве Москва
31 мая 2024, 09:09
Ефимов: строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах завершат в 2025 году
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Возведение большого трамплина на Воробьевых горах завершат в рамках государственной программы «Спорт Москвы». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы „Спорт Москвы“», - подчеркнул Ефимов.

Сдачу в эксплуатацию объекта запланировали на 2025 год. Он будет соответствовать современным требованиям. Длина спуска спортивного сооружения на месте построенного в 1953 году 72-метрового лыжного трамплина будет увеличена на три метра. Комплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований.

«Для завершения работ в мае объект передали столичной автономной некоммерческой организации „Развитие спортивных и инфраструктурных объектов“. Сейчас готовность трамплина составляет 70%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На данный момент идет процесс согласования технического задания для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации [для завершения работ]», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории Южного порта в полтора раза увеличат ширину набережной.

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