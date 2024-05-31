Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов - льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», - пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», - отметил Овчинский.

Среди компаний, которым удалось привлечь инвестиции, - производители электронных компонентов для автомобилей, измерительных приборов, оборудования для автоспецтехники. Предприятие, выпускающее высокоскоростные оптические трансиверы на ОЭЗ «Технополис Москва», вложило почти три миллиарда рублей в закупку оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда. Еще одна компания привлекла почти такую же сумму для запуска линии производства IT-оборудования.

В Москве создаются комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей разработали антикризисные инструменты, действует более 20 системных мер поддержки от города. В частности, они могут получить целевые займы и субсидии. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.