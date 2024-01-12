Праздники закончились. Новогодний поезд утилизируют в Москве
Новогодний состав «Еж3» столичного метрополитена планируют утилизовать. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев встал на защиту поезда в Telegram-канале своей команды и призвал жителей подписать петицию.
Парламентарий уточнил, что новогодний состав «Еж3» размещен в депо «Планерное» столичной подземки. После января его хотят утилизировать.
«Понимаю экономическое обоснование списания транспортного средства, однако почему бы чиновникам не пойти навстречу москвичам?», - написал Локтев.
Он добавил, что активисты попросили власти и руководство метро капитально отремонтировать «Еж3», чтобы и дальше использовать состав в праздники. Для сохранения поезда создали петицию.
В прошедшие новогодние каникулы на восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.