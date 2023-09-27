«Праздник урожая» отметят на «Городской ферме» ВДНХ с 29 сентября

Читайте нас в:

Жителей Москвы и гостей столицы пригласили познакомиться с фермерской продукцией, узнать об особенностях фермерской жизни и просто окунуться в атмосферу праздника.

Каждый гость праздника сможет помочь со «сбором урожая», научиться приготовлению традиционных блюд из свежих овощей и фруктов, а также получить в подарок арбуз и сладкую вату.

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, на площадке настоящие шеф-повара проведут мастер-классы по авторским рецептам.

«Вас ждут конкурсы и игры, интересная театрализованная постановка от наших актёров-фермеров, традиционные народные гуляния», - рассказали организаторы праздника.

Ранее на ВДНХ представили выставку об истории медицины. До 22 октября гости смогут увидеть почти 300 уникальных экспонатов.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.