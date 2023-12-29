Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву

Читайте нас в:

«В каждом округе будут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу», - уточнил он.

Глава города перечислил места празднования Нового года. Среди них - парк «Ходынское поле», Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно».

Праздничные мероприятия в Москве пройдут с 31 декабря по 1 января с 17:00 до 03:00, 1–3 января с 15:00 до 21:00. Посетителей парков ждут танцы в сопровождении живой музыки и участие в программах на льду.

В парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января будут выступать известные артисты.

На площадках «Путешествия в Рождество» можно встретить Новый год всей семьей. Для юных гостей представят спектакли. Также дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а взрослые смогут увидеть выступления звезд.

Новогоднюю программу отдельно анонсировали на ВДНХ в Москве. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.