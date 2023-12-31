31 декабря 2023, 10:01

Праздничную программу подготовили для участников центров московского долголетия

Читайте нас в: Google Новости

Праздничная неделя стартует в центрах московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Уютные центры открыты в новогодние каникулы для общения в интеллигентной компании», - уточнил он.

Турнир по настольному теннису в ЦМД «Текстильщики» проведут 3 января в 10:30. Победители получат награды. В этот же день в 15:00 центр московского долголетия «Восточное Измайлово» приглашает на новогодний квартирник послушать песни под баян. В ЦМД «Преображенское» в 16:00 состоится онлайн-экскурсия по Якутии. Поучаствовать в викторине по истории предложили долголетам в центре «Борисовские пруды». Квиз начнется в 16:00.

На праздничном мастер-классе 4 января в ЦМД «Перово-2» в 13:00 пенсионеров научат выпекать имбирные пряники. В ЦМД «Хорошево-Мневники» 4 января в 15:00 участники театрального клуба «Золотой век» представят новогоднюю премьеру спектакля «Вместе встретим Деда Мороза». Совместный просмотр первой части комедии «Елки» пройдет 4 января в 14:30 в ЦМД «Чертаново Южное».

Праздничные мероприятия смогут посетить все желающие от 55 лет бесплатно без предварительной регистрации, кроме 1, 2 и 7 января.

По всей Москве также запланировали провести праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Пенсионеры Новый год Активное долголетие Москва 2023
31 декабря 2023, 09:14
Город превратится в каток. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Большая часть столичного региона встретила последний день 2023 года слабо положительными температурами, и лишь на юге столицы и на востоке Московской области температура была чуть ниже нуля», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях на улицах будет скользко.

В Москве утром и в первой половине дня столбики термометра покажут отметки 0… 2 градуса, а во второй половине дня начнется понижение температуры.

«Гололедица станет сильной и повсеместной - город превратится в каток», - подчеркнул Леус.

Он отметил, что в центре Москвы это произойдет в 15:00-16:00.

В Гидрометцентре России добавили , что ночью в столице воздух остынет до -13 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в воскресенье в дневные часы температура будет варьироваться от -3…до -6 градусов. Ночью ожидается до -16 градусов.

В Москву в ближайшие дни придут также крепкие морозы. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов на Рождество.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 декабря 2023, 19:42
Случилось предновогоднее чудо. Косатка в «Москвариуме» родила детеныша
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В «Москвариуме» косатка дала потомство. Специалисты назвали это уникальным случаем для страны, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В центре океанографии и морской биологии „Москвариум“ случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки», - говорится в сообщении.

Самка появилась на свет весом 150 килограммов и примерно два метра в длину. Косатка Ная вынашивала детеныша полтора года. За ней на протяжении всей беременности следили тренеры и ветеринарные врачи.

Роды проходили 10 часов с осложнениями, но команда «Москвариума» помогла детенышу появиться на свет. Новорожденная косатка сама выплыла на свой первый вдох. Ная приняла своего детеныша.

Зоологи наблюдают за семейством круглые сутки, так как период новорожденности - самый критичный для детенышей китообразных. Необходимо, чтобы наладилось грудное вскармливание, укрепился иммунитет, а Ная восстановилась после непростых родов.

Тем временем в Московском зоопарке родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями.

Животные Москва 2023
30 декабря 2023, 19:07
Горячий чай и сладости будут раздавать на четырех причалах Москвы в праздники
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В новогодние каникулы в Москве ожидается резкое похолодание до -15 градусов. Жителям и гостям мегаполиса в эти дни предложат согреться горячим чаем на четырех причалах, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 30 декабря по 8 января включительно на четырех причалах регулярных речных маршрутов электросудов пассажиров будут бесплатно угощать горячими напитками и сладостями.

Раздавать чай, шоколад и печенье планируют на конечных причалах «Сердце столицы», «Киевский», ЗИЛ и «Печатники».

Ликсутов напомнил, что в уходящем году в Москве запустили первые в мире круглогодичные маршруты электросудов. Москвичи и гости столицы за это время примерно 400 раз воспользовались поездками на двух маршрутах речного транспорта.

Москва 2023 Дептранс Москвы
30 декабря 2023, 17:57
Станцию московского метро «Трубная» преобразили к новогодним праздникам
Читайте нас в: Google Новости
В Москве завершаются последние приготовления к Новому году. На станции метро «Трубная» появились тематические украшения, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Станция „Трубная“ находится в центре Москвы, уверены, праздничное оформление порадует тысячи людей. Будем ждать мнение пассажиров, надеемся, вам понравится», - отметил он.

Ликсутов уточнил, что в уходящем году впервые решили декорировать потолок станции метро с помощью подвесных игрушек. На сводах «Трубной» разместили Дедов Морозов, а также развесили звезды и свыше 400 елочных шаров.

По словам заммэра, на монтаж железных конструкций ушло несколько ночей. Специалисты выполнили все работы, не задевая внутреннюю архитектуру станции.

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы

Новости по теме